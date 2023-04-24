Бывший глава КНБ Казахстана приговорён к 18 годам колонии

Суд в Астане приговорил бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене и попытке захвата власти в январе 2022 года. Об этом сообщают СМИ Казахстана.

Также суд распорядился о конфискации имущества Масимова и пожизненном запрете для него занимать должности на госслужбе. К несколько меньшим срокам приговорены трое его заместителей. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Масимов был взят под стражу в январе 2022 года после массовых протестов, на фоне которых в ряде областей Казахстана произошли вооружённые беспорядки. Он стал самым высокопоставленным чиновником, которого привлекли к уголовной ответственности в связи с беспорядками, которые были подавлены правительственными войсками.

Масимова называли близким соратником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, при котором он возглавлял правительство страны и руководил администрацией президента. Многие обстоятельства беспорядков, в ходе которых были убиты более 200 человек, по-прежнему остаются неясными. Одна из активно обсуждаемых версий - то, что в беспорядках могло быть заинтересовано окружение Назарбаева, в том числе и Масимов. В пользу этой версии говорит то, что множество лиц из окружения первого президента были впоследствии подвергнуты уголовному преследованию или же лишились постов. Сам Назарбаев также лишился ряда привилегий, в том числе статуса "лидера нации" (елбасы). При этом официально власти Казахстана возложили ответственность за беспорядки на некие внешние силы.