Бывший премьер-министр Казахстана арестован по подозрению в госизмене

Бывший премьер-министр Казахстана Карим Масимов, которого считают одним из ближайших соратников первого президента страны Нурсултана Назарбаева, арестован по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Последние годы Масимов занимал пост председателя Комитета национальной безопасности. Вместе с ним арестован также его заместитель в КНБ Ануар Садыкулов. Помимо госизмены их подозревают в превышении полномочий и попытке захвата власти. Делу присвоили гриф "совершенно секретно".

Суд рассматривает вопрос об аресте еще одного заместителя Масимова Даулета Ергожина. О задержании всех троих стало известно 8 января, на шестой день массовых митингов в стране.

Это не первый раз, когда связанные с Нурсултаном Назарбаевым люди теряют высокие посты. В начале года с должностей ушли три зятя первого президента Казахстана. Его племянник, генерал-лейтенант Самат Абиш был уволен с должности замглавы КНБ в связи с протестами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также уволил свата Дариги Назарбаевой Берика Имашева с поста главы ЦИК.

Многих полномочий лишили и самого елбасы. 27 января сенат Казахстана принял поправки, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Право на пожизненное председательство елбасы организовал себе за год до окончания президентства, в 2018 году. Для вступления в силу поправки должен утвердить президент Токаев.

Сенат также предложил отменить необходимость согласования государственных инициатив и основных направлений политики с первым президентом. За ним законодательно были закреплены такие полномочия с 2010 года.