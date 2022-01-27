Бывший премьер-министр Казахстана арестован по подозрению в госизмене

Бывший премьер-министр Казахстана Карим Масимов, которого считают одним из ближайших соратников первого президента страны Нурсултана Назарбаева, арестован по подозрению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.
Последние годы Масимов занимал пост председателя Комитета национальной безопасности. Вместе с ним арестован также его заместитель в КНБ Ануар Садыкулов. Помимо госизмены их подозревают в превышении полномочий и попытке захвата власти. Делу присвоили гриф "совершенно секретно".
Суд рассматривает вопрос об аресте еще одного заместителя Масимова Даулета Ергожина. О задержании всех троих стало известно 8 января, на шестой день массовых митингов в стране.
Это не первый раз, когда связанные с Нурсултаном Назарбаевым люди теряют высокие посты. В начале года с должностей ушли три зятя первого президента Казахстана. Его племянник, генерал-лейтенант Самат Абиш был уволен с должности замглавы КНБ в связи с протестами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также уволил свата Дариги Назарбаевой Берика Имашева с поста главы ЦИК.
Многих полномочий лишили и самого елбасы. 27 января сенат Казахстана принял поправки, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Право на пожизненное председательство елбасы организовал себе за год до окончания президентства, в 2018 году. Для вступления в силу поправки должен утвердить президент Токаев.
Сенат также предложил отменить необходимость согласования государственных инициатив и основных направлений политики с первым президентом. За ним законодательно были закреплены такие полномочия с 2010 года.
- Нурсултану Назарбаеву 81 год. Он возглавлял Казахстан тридцать лет, но и после ухода с поста президента продолжал влиять на все политические решения в стране. Его родственники и приближённые продолжали занимать ведущие посты.
- В январе Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и издания "Vласть" и Kloop выпустили расследование, в котором говорилось, что Назарбаев контролирует активы на 7,8 миллиарда долларов через благотворительные фонды с непрозрачной отчетностью. Среди активов, которыми владеют фонды, были найдены банки в Казахстане, Кыргызстане и России, телеканалы, отели, торговые центры, фабрики, склады, частный самолет стоимостью свыше ста миллионов долларов, поле для гольфа, облигации и наличные.
- 2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на газ, однако вскоре участники акций стали требовать отставки Назарбаева. На фоне протестов в ряде городов начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили некие террористы, подготовленные извне. По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство – гражданские лица.
- После начала протестов Токаев освободил Назарбаева от должности главы Совета безопасности. 18 января Назарбаев выступил с видеообращением, в котором заявил, что передает все полномочия Токаеву, а никакого конфликта элит в Казахстане нет.
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