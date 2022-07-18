Бывший главком НАТО прогнозирует "замороженный конфликт" в Украине

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что война России против Украины продлиться ещё 4-6 месяцев и завершится "замороженным конфликтом", с созданием милитаризованной зоны, как это было по итогам Корейской войны. Об этом Ставридис заявил в эфире американской радиостанции 77WABS .

Он назвал "крайне очевидным", что военное противостояние "захлебнулось с обеих сторон". Военные планы президента Путина оказались не особенно эффективными, российской армии удалось захватить лишь небольшие территории в сравнении с масштабными намерениями в начале вторжения в Украину, отметил Ставридис. В свою очередь, "украинцы очень сильно сопротивляются", но никто не может выдержать продолжающегося многие месяцы военного конфликта, добавил бывший командующий силами НАТО.

Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 годы и завершилась перемирием между Северной и Южной Кореей, при этом официальный мирный договор до сих пор не подписан и формально обе страны все еще находятся в состоянии войны.

Российская армия вторглась в Украину 24 февраля по приказу Владимира Путина, начав военные действия по всей территории соседней страны. Наибольших успехов российские военные достигли в первые дни, взяв под контроль Херсон и часть территорий юга Украины, а также большую часть Луганской области. Впоследствии российские войска ушли из северных районов Украины, потом и из-под Харькова, а бои в Донбассе приняли затяжной позиционный характер.

Министр обороны России Сергей Шойгу через три месяца после начала войны утверждал, что наступление российских войск в Украине замедляется сознательно, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным гражданам и избежать жертв среди населения. Киев утверждает, что упорное сопротивление украинских военных сорвало планы России на быструю победу. В целом такого же мнения придерживается и разведка стран Запада

Жертвами боевых действий стали тысячи, а по некоторым данным - десятки тысяч мирных жителей.

Ни Украина, ни Россия официально своих военных потерь не раскрывают. При этом рассказывая о числе погибших солдат противника, говорят о десятках тысяч убитых.