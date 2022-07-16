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Число погибших в результате удара по Виннице увеличилось до 24 человек

Последствия ракетного обстрела центра Винницы, 15 июля 2022 года

Число погибших в результате ракетного обстрела города Винница 14 июля возросло до 24 человек. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

По его словам, 16 июля в больнице скончалась одна из пострадавших, которая получила ожоги 85% поверхности тела. Продолжается лечение 68 пострадавших, среди которых четыре ребенка. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 23 погибших, среди которых трое детей.

  • 14 июля российские войска нанесли ракетный удар по одной из центральных площадей Винницы. Ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта "Юбилейный".
  • Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от мирового сообщества признать Россию государством-террористом и создать особый трибунал по российской агрессии против Украины.
  • В Минобороны России подтвердили удар по Виннице. Ведомство заявило, что в момент удара ракетами "Калибр" по Дому офицеров в Виннице в нем "проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений".

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