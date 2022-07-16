Число погибших в результате удара по Виннице увеличилось до 24 человек

Число погибших в результате ракетного обстрела города Винница 14 июля возросло до 24 человек. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

По его словам, 16 июля в больнице скончалась одна из пострадавших, которая получила ожоги 85% поверхности тела. Продолжается лечение 68 пострадавших, среди которых четыре ребенка. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 23 погибших, среди которых трое детей.