Число погибших в результате удара по Виннице увеличилось до 24 человек

Число погибших в результате ракетного обстрела города Винница 14 июля возросло до 24 человек. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
По его словам, 16 июля в больнице скончалась одна из пострадавших, которая получила ожоги 85% поверхности тела. Продолжается лечение 68 пострадавших, среди которых четыре ребенка. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 23 погибших, среди которых трое детей.
- 14 июля российские войска нанесли ракетный удар по одной из центральных площадей Винницы. Ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров, жилые дома и парковку у Дома быта "Юбилейный".
- Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от мирового сообщества признать Россию государством-террористом и создать особый трибунал по российской агрессии против Украины.
- В Минобороны России подтвердили удар по Виннице. Ведомство заявило, что в момент удара ракетами "Калибр" по Дому офицеров в Виннице в нем "проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.