Бывший госминистр Карабаха объявил голодовку в тюрьме Баку

Бывший государственный министр самопровозглашенного Нагорного Карабаха Рубен Варданян, который в сентябре прошлого года был задержан властями Азербайджана, объявил голодовку в бакинской тюрьме. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на заявление семьи Варданяна.

"Семья незаконно арестованного мецената Рубена Варданяна сообщает, что Варданян объявил голодовку, требуя немедленного и безоговорочного освобождения его и других армянских заключенных, незаконно удерживаемых в Баку", – говорится в заявлении.

Сообщается, что Варданян объявил голодовку еще 5 апреля, после чего "его телефонные звонки членам семьи были прекращены".

Как пишет издание Hetq, голодовка началась после "неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести своевременное справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами". Отмечается, что судебное заседание изначально было назначено на январь, однако потом его перенесли на май.

Варданяна обвиняют по трем статьям: финансирование терроризма; участие в создании и деятельности вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законом; незаконное пересечение государственной границы. Семья Варданяна назвала обвинения политически мотивированными.