Бывший госминистр Карабаха объявил голодовку в тюрьме Баку

Бывший государственный министр самопровозглашенного Нагорного Карабаха Рубен Варданян, который в сентябре прошлого года был задержан властями Азербайджана, объявил голодовку в бакинской тюрьме. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на заявление семьи Варданяна.
"Семья незаконно арестованного мецената Рубена Варданяна сообщает, что Варданян объявил голодовку, требуя немедленного и безоговорочного освобождения его и других армянских заключенных, незаконно удерживаемых в Баку", – говорится в заявлении.
Сообщается, что Варданян объявил голодовку еще 5 апреля, после чего "его телефонные звонки членам семьи были прекращены".
Как пишет издание Hetq, голодовка началась после "неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести своевременное справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами". Отмечается, что судебное заседание изначально было назначено на январь, однако потом его перенесли на май.
Варданяна обвиняют по трем статьям: финансирование терроризма; участие в создании и деятельности вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законом; незаконное пересечение государственной границы. Семья Варданяна назвала обвинения политически мотивированными.
- Варданян – родившийся в Ереване инвестиционный банкир, одна из ключевых фигур российского фондового рынка 90-х. В конце 2022 года он отказался от российского гражданства и переехал в непризнанную республику, возглавив ее правительство.
- В феврале 2023 года Варданян был освобожден от должности государственного министра Нагорного Карабаха – он проработал на этой должности почти четыре месяца.
- В 2023 году Азербайджан провел в регионе военную операцию, по результатам которой в нем прекратила существование непризнанная армянская республика, и около 120 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. В сентябре Варданян был задержан властями Азербайджана при попытке выезда из региона.
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