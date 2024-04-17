Россия начал вывод военных из Нагорного Карабаха. Они находились там с миротворческой миссией осени 2020 года по договорённости между Баку, Ереваном и Москвой. В 2023 году Азербайджан провёл в регионе военную операцию, по результатам которой в нём прекратила существование непризнанная армянская республика, и более 120 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

О том, что российские военные начали покидать Карабах, в среду сообщили азербайджанские СМИ. Армянское издание News.am рассказало со ссылкой на анонимный дипломатический источник, что войска будут выведены постепенно. Вывод войск подтвердил в разговоре с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Карабах был населён преимущественно армянами и в советские времена получил статус автономии в составе Азербайджанской ССР. В конце 1980-х годов этнический конфликт между армянами и азербайджанцами привёл к войне, закончившейся изгнанием из региона азербайджанцев.

В 2020 году Баку удалось вернуть себе часть территории с помощью военной операции. Российские военные были размещены там после этого. Шестеро из них были убиты в ходе обстрелов.

В Армении исход армян из Карабаха назвали результатом проведённой Баку политики этнических чисток. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что российским миротворцам не удалось защитить население региона. В Москве заявляли, что благодаря военным удалось избежать массовой гибели гражданского населения. В Баку заявляли, что российские военные были посредниками в капитуляции карабахских властей азербайджанским военным.

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