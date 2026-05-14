Бывший губернатор Брянской области Богомаз стал депутатом Госдумы

Центральная избирательная комиссия России передала мандат депутата Госдумы Александру Богомазу – ушедшему накануне в отставку губернатору Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Богомаз станет депутатом от партии "Единая Россия". Ранее этот мандат, по данным ЦИК, замещал представитель той же партии Айрат Фаррахов, который досрочно сложил депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу,



Александра Богомаза уже зарегистрировали депутатом.

Врио главы региона станет Егор Ковальчук – председатель правительства так называемой "ЛНР" с июня 2024 года. До этого Ковальчук был мэром города Миасса Челябинской области. Он выпускник программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

13 мая свой пост покинул также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его место займет участник войн в Украине, Сирии и Грузии, генерал-майор Александр Шуваев. В своем прощальном обращении Гладков поблагодарил президента Владимира Путина "за постоянное внимание, помощь и поддержку, за те решения, которые позволяли и позволяют развивать Белгородскую область". Он также выразил мнение, что "скоро наступит победа".

О том, что готовится отставка Гладкова, ряд СМИ писали уже несколько недель. По словам источников, в Кремле были недовольны им из-за "чрезмерной самостоятельности". В годы войны, когда Белгородская область начала подвергаться обстрелам, ему, как признают эксперты, удалось выстроить эффективную модель коммуникации. Гладков, не переходя к прямой критике, выражал недовольство, в частности, ограничениями в работе Telegram. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 14 мая сказал, что Гладкову "обязательно подыщут" другую работу.