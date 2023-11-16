Бывший командующий 6-й армией ВВС и ПВО найден мёртвым

В Минеральных Водах обнаружены тела бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Владимира Свиридова и его жены Татьяны. Они были найдены в собственном доме в посёлке Анджиевский. Следователи предполагают, что смерть была ненасильственной, утверждают источники российских СМИ.

68-летний генерал-лейтенант окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию, Военную академию Генерального штаба, был лётчиком, командиром звена, эскадрильи. Служил в Дальневосточном военном округе, в Группе советских войск в восточной Германии, на Северном Кавказе. 6-ю армию он возглавлял до 2009 года.

Военнослужащие входящих в армию подразделений принимают участие в войне в Украине. Свиридов её публично не комментировал, о его участии в вооружённом конфликте в любом виде не сообщалось. Расследование случишегося проводит ФСБ, пишет газета "Коммерсантъ". Издание называет одной из версий следствия утечку угарного газа.