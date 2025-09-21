Бывший командующий группировкой "Север" генерал Лапин уволен из армии

Бывший командующий группировками "Центр" и "Север" армии РФ генерал-полковник Александр Лапин уволен из армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с этим кадровым решением. С должности командующего группировкой "Север" он был снят в августе этого года.

По данным неназванного источника "Татар-информ", Лапин будет назначен помощником главы Татарстана Рустама Минниханова, который 19 сентября вступил в должность на очередной срок после объявления о его победе на состоявшихся неделю назад выборах главы региона. Лапин будет отвечать "за работу по сопровождению участников военной операции и их семей, а также оформление на службу по контракту, социальную и медицинскую реабилитацию, интеграцию вернувшихся бойцов в мирную жизнь".

Генерал Лапин в разные годы был начальником штаба российской группировки войск в Сирии, командующим Центральным военным округом. Осенью 2022 года у него произошёл конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который обвинил Лапина в фактической сдаче города Красный Лиман, захваченного российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину и отбитого украинской армией в ходе осеннего контрнаступления.

Позднее Лапин был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками, затем командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку "Север". При нем российские войска на этом направлении пытались вновь захватить Волчанск, который тоже был освобожден в ходе украинского контрнаступления, вели бои с ВСУ в Курской области, пытались создать "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях.

В августе 2025 года Минобороны сообщило, что новым командующим группировкой войск "Север" стал генерал-полковник Евгений Никифоров.