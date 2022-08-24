Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционный политик Евгений Ройзман задержан утром 24 августа полицейским спецназом по уголовному делу о дискредитации российской армии. По этому обвинению ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Первой о задержании сообщила редакция Mash.
В "Фонде Ройзмана" государственному агентству ТАСС сообщили, что у них в офисах проходят обыски. Кроме того, обыскивается принадлежащий оппозиционеру музее "Невьянская икона" в Екатеринбурге и его квартира.
После февральского полномасштабного вторжения России в Украину Ройзмана трижды штрафовали по административной статье о дискредитации российской армии. Политик резко критикует российское руководство, в том числе за вторжение в Украину.
- Ройзман —известный региональный политик, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга, города с населением больше миллиона человек. Он член Союза писателей и почётный член Российской академии художеств.
- Известность оппозиционеру принёс в конце 1990-х фонд "Город без наркотиков". Активисты организации участвовали в рейдах полиции по задержанию подозреваемых в наркоторговле. Фонд критиковался за задержания наркопотребителей против их воли.
- После февральского вторжения в Украину парламент в срочном порядке принял, а президент России подписал законы, фактические вводящие военную цензуру в стране. Дискредитацией российской армии суды считают сообщения о войне в Украине не по официальным российским источникам, в том числе — распространение информации о гибели мирного населения и совершении российскими военными предполагаемых военных преступлений.