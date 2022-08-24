Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционный политик Евгений Ройзман задержан утром 24 августа полицейским спецназом по уголовному делу о дискредитации российской армии. По этому обвинению ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Первой о задержании сообщила редакция Mash.

В "Фонде Ройзмана" государственному агентству ТАСС сообщили, что у них в офисах проходят обыски. Кроме того, обыскивается принадлежащий оппозиционеру музее "Невьянская икона" в Екатеринбурге и его квартира.

После февральского полномасштабного вторжения России в Украину Ройзмана трижды штрафовали по административной статье о дискредитации российской армии. Политик резко критикует российское руководство, в том числе за вторжение в Украину.