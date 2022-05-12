Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывший министр Алексей Улюкаев досрочно вышел из колонии

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев досрочно вышел из колонии №1 под Тверью. Ранее суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний не возражали против УДО бывшего министра.

Улюкаев покинул колонию на внедорожнике Range Rover в сопровождении ещё двух машин без номеров.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе компании "Роснефть", которую возглавляет приближённый к Владимиру Путину Игорь Сечин. По версии следствия, Улюкаев вымогал у Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" компании "Башнефть".

В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Министр вину не признал. Он настаивал на том, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG