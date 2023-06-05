Бывший начальник иркутской колонии получил ещё 10 лет лишения свободы

В Ангарске суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии №15 Андрея Верещака к 10 годам строгого режима и штрафу в три миллиона рублей по делу о превышении полномочий и взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба иркутского управления Следственного комитета России.
По версии следствия, подчиненный Верещака передал ему миллион рублей, чтобы избежать увольнения за "грубое нарушение трудовой дисциплины". Кроме того, как установил суд, начальник колонии незаконно заставлял заключенных работать.
В марте 2023 года Верещака приговорили к четырем годам колонии по другому делу о превышении полномочий. Начальник ИК заплатил 700 тысяч рублей за обследование лесного участка, который не принадлежал учреждению. Источник "Тайги.инфо" отмечал, что в Черемхове Иркутской области велись рубки леса в интересах ИК-15.
Ранее правозащитники из Gulagu.Net нашли в бурятском селе Харат на участке в десятки гектаров поместье, в котором предположительно живет Верещак. По данным проекта, ему принадлежит коллекция оружия стоимостью от шести до семи миллионов рублей, моторные лодки и танки-вездеходы. Правозащитники утверждают, что все здания на участке – коттедж, баня, гараж, насосная и даже мебель, нарды и шахматы – сделано руками осуждённых в промзоне ИК-15.
- Бунт в ангарской колонии произошёл 10 апреля 2020 года. Он начался с избиения одного из заключённых сотрудником ФСИН. Осуждённый вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН избили его вновь. После этого в знак протеста 17 человек в бараке нанесли себе раны. По другой версии, озвученной правозащитниками, заключенные выступили против ужесточения режима, когда из-за пандемии коронавируса в учреждениях ФСИН Иркутской области запретили любые встречи с родственниками и передачи. По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осужденные исправительной колонии №15 в Ангарске напали на сотрудника учреждения.
- В течение года после бунта осужденных колонии вывозили в другие ИК и СИЗО, где пытали для получения признания в организации бунта. На основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, об истязаниях и изнасилованиях заключенных. При этом против девятнадцати участников бунта тоже завели уголовные дела.
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