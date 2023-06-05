Бывший начальник иркутской колонии получил ещё 10 лет лишения свободы

В Ангарске суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии №15 Андрея Верещака к 10 годам строгого режима и штрафу в три миллиона рублей по делу о превышении полномочий и взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба иркутского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, подчиненный Верещака передал ему миллион рублей, чтобы избежать увольнения за "грубое нарушение трудовой дисциплины". Кроме того, как установил суд, начальник колонии незаконно заставлял заключенных работать.

В марте 2023 года Верещака приговорили к четырем годам колонии по другому делу о превышении полномочий. Начальник ИК заплатил 700 тысяч рублей за обследование лесного участка, который не принадлежал учреждению. Источник "Тайги.инфо" отмечал, что в Черемхове Иркутской области велись рубки леса в интересах ИК-15.

​Ранее правозащитники из Gulagu.Net нашли в бурятском селе Харат на участке в десятки гектаров поместье, в котором предположительно живет Верещак. По данным проекта, ему принадлежит коллекция оружия стоимостью от шести до семи миллионов рублей, моторные лодки и танки-вездеходы. Правозащитники утверждают, что все здания на участке – коттедж, баня, гараж, насосная и даже мебель, нарды и шахматы – сделано руками осуждённых в промзоне ИК-15.