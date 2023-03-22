В Приангарье осудили бывшего начальника бунтовавшей колонии

Суд в Ангарске назначил четыре года колонии общего режима Андрею Верещаку – бывшему начальнику исправительной колонии №15, где в 2020 году сотрудники ФСИН жестко подавили массовые волнения среди заключенных. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд признал Верещака в превышении должностных полномочий. Бывшему сотруднику ФСИН также запретили на два года занимать определенные должности. По версии следствия, в январе 2017 года Верещак на бюджетные средства организовал проведение работ по лесопатологическому обследованию лесного участка, хотя участок не принадлежал колонии. Ущерб бюджету от его действий якобы составил около 700 тысяч рублей.

В отношении Верещака возбуждено еще одно уголовное дело, приговор по которому пока не вынесен. Бывшего начальника колонии обвиняют в получении взятки в один миллион рублей от своего подчиненного за то, чтобы не увольнять его после грубого дисциплинарного нарушения. Кроме того, Верещака обвиняют в использовании заключенных в качестве бесплатной рабочей силы.

Ранее правозащитники из Gulagu.Net нашли в бурятском селе Харат на участке в десятки гектаров поместье, в котором предположительно живет Верещак. По данным проекта, ему принадлежит коллекция оружия стоимостью от шести до семи миллионов рублей, моторные лодки и танки-вездеходы. Правозащитники утверждают, что все здания на участке – коттедж, баня, гараж, насосная и даже мебель, нарды и шахматы – сделано руками осуждённых в промзоне ИК-15.