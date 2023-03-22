В Приангарье осудили бывшего начальника бунтовавшей колонии

Суд в Ангарске назначил четыре года колонии общего режима Андрею Верещаку – бывшему начальнику исправительной колонии №15, где в 2020 году сотрудники ФСИН жестко подавили массовые волнения среди заключенных. Об этом сообщает прокуратура региона.
Суд признал Верещака в превышении должностных полномочий. Бывшему сотруднику ФСИН также запретили на два года занимать определенные должности. По версии следствия, в январе 2017 года Верещак на бюджетные средства организовал проведение работ по лесопатологическому обследованию лесного участка, хотя участок не принадлежал колонии. Ущерб бюджету от его действий якобы составил около 700 тысяч рублей.
В отношении Верещака возбуждено еще одно уголовное дело, приговор по которому пока не вынесен. Бывшего начальника колонии обвиняют в получении взятки в один миллион рублей от своего подчиненного за то, чтобы не увольнять его после грубого дисциплинарного нарушения. Кроме того, Верещака обвиняют в использовании заключенных в качестве бесплатной рабочей силы.
Ранее правозащитники из Gulagu.Net нашли в бурятском селе Харат на участке в десятки гектаров поместье, в котором предположительно живет Верещак. По данным проекта, ему принадлежит коллекция оружия стоимостью от шести до семи миллионов рублей, моторные лодки и танки-вездеходы. Правозащитники утверждают, что все здания на участке – коттедж, баня, гараж, насосная и даже мебель, нарды и шахматы – сделано руками осуждённых в промзоне ИК-15.
- Бунт в ангарской колонии произошёл 10 апреля 2020 года. Он начался с избиения одного из заключённых сотрудником ФСИН. Осуждённый вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН избили его вновь. После этого в знак протеста 17 человек в бараке нанесли себе раны. По другой версии, озвученной правозащитниками, заключенные выступили против ужесточения режима, когда из-за пандемии коронавируса в учреждениях ФСИН Иркутской области запретили любые встречи с родственниками и передачи. По версии пресс-службы ФСИН по Иркутской области, осужденные исправительной колонии №15 в Ангарске напали на сотрудника учреждения.
- В течение года после бунта осужденных колонии вывозили в другие ИК и СИЗО, где пытали для получения признания в организации бунта. На основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, об истязаниях и изнасилованиях заключенных. При этом против девятнадцати участников бунта тоже завели уголовные дела.
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