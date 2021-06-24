Бывший полицейский не признал вину в продаже данных о рейсе Навального

В Санкт-Петербурге бывший полицейский Константин Голубев не признал вину в передаче данных пассажиров, летевших одним рейсом с Алексеем Навальным из Томска в Москву в августе 2020 года. "Не признаю вину полностью. Данные о пассажирах я не передавал. Также считаю, что своими действиями не нарушал общественные интересы и не дискредитировал МВД", – сказал Голубев в Василеостровском суде, передает "Фонтанка".

Голубева обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, оперуполномоченный по борьбе с имущественными преступлениями Василеостровского УМВД 8–11 сентября 2020 года через своего сослуживца получил доступ к программно-техническому комплексу "Розыск-Магистраль", нашел список пассажиров рейса 2614 авиакомпании S7, выполнявшей перелет Томск – Москва 20 августа 2020 года, и через телеграм передал информацию журналистке телеграм-канала Baza Мяйле Мачюлите.

Мачюлите интересовалась местом 7F – соседним с Навальным – и данными на пассажира "Певчих Мария Константиновна 1987 года рождения". Голубев признал, что Мачюлите просила его передать данные пассажиров, в частности, соседнего с Навальным места, но он ей отказал, так как в системе "Розыск-Магистраль" нет возможности разбить данные по местам.

Константина Голубева задержали в феврале 2021 года сотрудники УФСБ Петербурга и области и УСБ регионального ГУ МВД. Изначально оперативнику хотели предъявить обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, полагая, что он передал данные о пассажирах рейса Навального расследовательской группе The Bellingcat. Эта информация не подтвердилась.