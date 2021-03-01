Возбуждено второе дело о "сливе" данных для расследования о Навальном

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении майора полиции. По версии следствия, он продал находившиеся в служебной системе данные пассажиров, летевших одним рейсом с Алексеем Навальным из Томска в день его отравления. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По сведениям издания, задержанная в субботу журналистка Baza Мяйле Мачюлите проходит свидетелем по этому делу.

По данным "Коммерсанта", в ходе проверки управление собственной безопасности МВД по Санкт-Петербургу выяснило, что в базу данных "Розыск-Магистраль" , в которой содержатся сведения о перемещении людей рейсовым транспортом, заходил майор полиции Петербурга. Как сообщает газета, его интересовал рейс 2614 авиакомпании S7, летевший из Томска в Домодедово, на борту которого находился Навальный. Полицейский якобы "получил персональные данные" и "передал их третьему лицу".

Расследование утечки данных, как пишет газета, стало причиной задержания журналистки издания Baza Мяйле Мачюлите. Её задержали 27 февраля в Петербурге после того, как знакомый сотрудник полиции попросил журналистку о встрече, пообещав передать информацию, которая "может её очень заинтересовать", писала Baza. После допроса без присутствия адвоката Мачюлите отпустили, взяв подписку о неразглашении.

В январе РБК сообщал о первом деле о злоупотреблении должностными полномочиями против сотрудника полиции из Самары, заподозренного в передаче данных для расследования об отравлении Алексея Навального.

Старший лейтенант Кирилл Чупров отправлен под домашний арест. Он подозревается в том, что предоставил информацию из базы данных "Розыск — Магистраль" постороннему лицу, рассказал источник. Фамилии, которые он проверял, потом были опубликованы в расследовании о покушении на Навального. По предъявленной статье полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.