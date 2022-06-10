Бывший префект Олег Митволь арестован при попытке вылететь в Дубай

Бывший заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. После этого суд в Красноярске арестовал его по делу о хищении. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с материалами дела.



Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро.

Митволь занимает должность председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, которая, как пишет "Тайга.инфо", получила контракт на разработку проектной документации строительства шести станций метро в Красноярске. Их возведение должно было закончиться к 2022 году, однако этого не произошло.