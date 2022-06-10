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Бывший префект Олег Митволь арестован при попытке вылететь в Дубай

Олег Митволь( архивное фото)

Бывший заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. После этого суд в Красноярске арестовал его по делу о хищении. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с материалами дела.

Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро.

Митволь занимает должность председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, которая, как пишет "Тайга.инфо", получила контракт на разработку проектной документации строительства шести станций метро в Красноярске. Их возведение должно было закончиться к 2022 году, однако этого не произошло.

  • Строительство метро в Красноярске началось ещё в октябре 1995 года, однако неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием. В 2013 году строительство законсервировали, в 2019-м из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология" было выделено 950 миллионов рублей на доработку проектной документации.
  • Митволь был замглавы Росприроднадзора с 2004 по 2009 год. После этого он в течение года занимал должность префекта Северного административного округа Москвы. На выборах в Госдуму в 2016 году он возглавлял список партии "Зеленые".

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