Советник губернатора Красноярского края Александра Усса Андрей Агафонов назвал жителей региона "кучей дерьма" и "плаксивым сбродом". Такой была его реакция на критику жителями фигуриста Алексея Ягудина, который не заметил в городе смога от лесных пожаров. Скриншот поста Агафонова опубликовали телеграм-канал "Борус" и "Тайга.инфо". Спустя несколько минут пост был удален, передаёт Сибирь.Реалии.

Агафонов написал, что ему после комментариев в адрес Ягудина "немного стыдно", что он тоже из Красноярска.

"Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает – блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек "в режиме черного неба". Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд ", – написал советник губернатора.

В 2019 году губернатор Усс сказал пострадавшей от наводнения, что она "качает права". После он извинился за это.