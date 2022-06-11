Бывший президент Боливии приговорена к десяти годам тюрьмы

В столице Боливии Ла-Пасе суд приговорил к десяти годам тюремного заключения бывшего президента страны Жанин Аньес. По мнению суда, Аньес пришла к власти незаконным путем, подстрекала боливийцев к мятежу и готовила государственный переворот.



Обвинение связано с событиями ноября 2019 года, когда Боливия переживала кризис. На выборах президента, по официальным данным, победил социалист Эво Моралес, занимавший пост главы государства с 2006 года. Однако после многотысячных протестов против итогов выборов Моралес сложил с себя президентские полномочия и бежал из страны. Руководство государства массово ушло в отставку, и Аньес, занимавшая тогда пост второго заместителя председателя Палаты сенаторов, провозгласила себя временной главой Боливии на переходный период. Следующие выборы прошли в октябре 2020 года, на них победил соратник Моралеса Луис Арсе, а еще через пять месяцев Аньес и ее соратники были арестованы по обвинению в подготовке государственного переворота.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала тогда уголовное дело против Аньес и ее сторонников продолжением "пандемии безнаказанности нарушений прав человека в Боливии", хотя и признала, что правительство Аньес тоже недостаточно расследовало нарушения прав человека во время массовых протестов.



Сама Аньес и её сторонники отрицают, что её приход к власти был незаконным. Экс-президент не признала своей вины и считает себя жертвой политического преследования. Она также не считает легитимным и суд над ней. "Мне отказали даже в праве присутствовать на моем собственном суде, если его так можно назвать. Я была, есть и буду конституционным президентом, принявшим на себя обязанности после бегства труса", – говорит Аньес.