Бывший сотрудник спецслужб Австрии сотрудничал с ФСБ и Марсалеком

В минувшую пятницу в Австрии был задержан полицейский Эгисто Отт, ранее работавший в австрийском Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом. Прокуратура предъявила ему обвинение в сотрудничестве с иностранными спецслужбами в ущерб Австрии, крупном мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и данными, нарушении служебной тайны и сокрытии улик.

Германские СМИ публикуют в четверг и пятницу подробности о деле Отта. Газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпания WDR и журнал Profil со ссылкой на постановление об аресте Отта сообщают, что ему вменяется в вину многолетнее сотрудничество с ФСБ. Отт был задержан в австрийской федеральной земле Каринтия. В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Вене. Сообщается, что он частично признал вину.

По данным СМИ, венская прокуратура получила сведения о деятельности Отта от британской спецслужбы Mi6, которая раскрыла в Лондоне шпионскую сеть, действовавшую под руководством Яна Марсалека, предполагаемого агента российских спецслужб. Проанализировав более 80 000 протоколов чатов, британские следователи нашли многочисленные указания на деятельность Отта в пользу ФСБ.

С 24 января по 18 февраля 2021 года Отт уже пребывал в венском СИЗО по подозрению в передаче секретных сведений бывшему менеджеру концерна Wirecard Яну Марсалеку, который сейчас скрывается в России. Однако затем Отт был выпущен и смог устроиться на работу в полицию. Немецкие СМИ пишут, что Отт в течение семи лет помогал ФСБ получать доступ к базам данных австрийских и других западных спецслужб. Под предлогом расследования запланированных терактов Отт мог просматривать базы данных разведок Италии, Англии, Турции и Кипра.

По информации немецких СМИ, ФСБ заказывала Отту верификацию списков лиц, находящихся в розыске, данных ведомств регистрации по месту жительства и выдачи водительских удостоверений, уголовных реестров и информационных систем кредитных карт. В целом Отт собрал сведения о более чем 250 лицах.

Кроме прочего Отт передавал в Россию данные о бывшем сотруднике ФСБ Дмитрии Сенине. Венские следователи убеждены, что Отт получал прямые указания из Москвы. В его доме найдена фотография Сенина с женой и детьми. Полицейский направил в ФСБ список посетителей турецкого отеля, в котором отдыхал Сенин, а также отпечатки пальцев с яхты, на которой он находился.

Как сообщает издание Spiegel, Отт также передавал данные о журналисте-расследователе Христо Грозеве, который ранее жил в Вене. После кражи ноутбука и флэшки в его венской квартире Грозев из соображений безопасности переехал в Берлин и с марта 2023 года работает в этом издании.

Следователи в Вене установили также, что Отт продал ФСБ данные со служебных телефонов нескольких сотрудников австрийского МВД и не менее двух ноутбуков со специальной системой защиты. По информации немецких СМИ, Отт получил за них крупное денежное вознаграждение.

В МВД Австрии отказались отвечать на вопросы журналистов. Канцлер Австрии Карл Нехаммер во вторник созвал Национальный совет безопасности. Süddeutsche Zeitung подчеркивает, что речь идет о самом крупном скандале в истории австрийских спецслужб. По информации издания, в 2018 году Дирекция по защите государства и служб контрразведки Австрии была исключена из так называемого Бернского клуба – неофициального собрания западных спецслужб. Ни одна из них не делится с Веной информацией с тех пор, как ЦРУ получило указания на то, что Отт передавал секретные данные в Россию.