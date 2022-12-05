Бывший участник списка Forbes и член СФ Масловский приговорён к 5,5 годам

Басманный суд Москвы приговорил основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского к 5,5 годам колонии, признав его виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Обвинение требовало для него 7,5 лет колонии.

Масловский с 2011 по 2014 год был членом Совета Федерации от Амурской области. В 2012 году он попал в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 450 миллионов долларов.

Основатель и бывший глава компании Petropavlovsk Павел Масловский был задержан в конце декабря 2020 года. К тому времени он уже покинул пост главы золотодобывающей компании из-за корпоративного конфликта.

Масловского обвинили в том, что он похитил средства "Покровского рудника" - дочерней компании Petropavlovsk - посредством сделок с недвижимостью по завышенной цене. Речь шла о покупке компанией офисного здания в Благовещенске, которое принадлежало его сыну. Ущерб Petropavlovsk оценили в 95 млн руб. Подсудимый вину не признал, его адвокаты утверждают, что стоимость недвижимости была адекватной.

После ареста Масловского источники Forbes утверждали, что его уголовное преследование стало продолжением конфликта между ним и совладельцем компании Константином Струковым.