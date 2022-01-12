Бывший заключенный рассказал о пытках и саблях для генералов ФСИН

Бывший заключенный омской исправительной колонии №7 Сергей Абраменко рассказал о том, что его пытали и заставляли изготавливать мечи и сабли с гравировкой для высших чинов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Следственного комитета и прокуратуры. Интервью с ним опубликовал проект Gulagu.net.

По словам основателя проекта Владимира Осечкина, Абраменко провел в ИК-7 семь лет, где его неоднократно жестоко избивали, пытали и унижали.

По словам бывшего заключённого, его принуждали работать в промзоне колонии более чем 12 часов подряд. Занимался он тем, что изготавливал боевые мечи и сабли и наносил на них гравировку в подарок "генералам ФСИН, а также высокопоставленным сотрудникам СКР и прокуратуры".

"Генералы и полковники юстиции получали дорогие подарки от руководителей ИК-7, а также пачки выбитых явок с повинными и отсутствие жалоб, что устраивало и генералов, и их подчиненных. Именно эти коррупционные связи позволяли действовать этому пыточному конвейеру на протяжении более 7 лет, подвергая многие тысячи осуждённых пыткам, унижениям и даже изнасилованиям", – пишет в комментарии Осечкин.