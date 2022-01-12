Бывший заключенный рассказал о пытках и саблях для генералов ФСИН

Бывший заключенный омской исправительной колонии №7 Сергей Абраменко рассказал о том, что его пытали и заставляли изготавливать мечи и сабли с гравировкой для высших чинов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Следственного комитета и прокуратуры. Интервью с ним опубликовал проект Gulagu.net.
По словам основателя проекта Владимира Осечкина, Абраменко провел в ИК-7 семь лет, где его неоднократно жестоко избивали, пытали и унижали.
По словам бывшего заключённого, его принуждали работать в промзоне колонии более чем 12 часов подряд. Занимался он тем, что изготавливал боевые мечи и сабли и наносил на них гравировку в подарок "генералам ФСИН, а также высокопоставленным сотрудникам СКР и прокуратуры".
"Генералы и полковники юстиции получали дорогие подарки от руководителей ИК-7, а также пачки выбитых явок с повинными и отсутствие жалоб, что устраивало и генералов, и их подчиненных. Именно эти коррупционные связи позволяли действовать этому пыточному конвейеру на протяжении более 7 лет, подвергая многие тысячи осуждённых пыткам, унижениям и даже изнасилованиям", – пишет в комментарии Осечкин.
- В начале января Сибирь.Реалии писали о том, как бывшие осужденные омской ИК-7 обратились к правозащитникам в надежде на помощь в возбуждении уголовных дел по факту пыток. Они утверждают, что надзиратели и активисты подвешивали их вниз головой, пытали до потери сознания и насиловали, а старший помощник прокурора заставлял есть жалобы.
- В 2021 году основатель Gulagu.net Владимир Осечкин и его коллеги опубликовали две части ведомственного архива ФСИН с записями пыток заключенных. Первая часть в основном касалась пыток в саратовской тюремной больнице, вторая - насилия над заключенными в красноярской ИК-17. После публикации видео с пытками в Саратове Следственный комитет завел несколько уголовных дел, глава ФСИН Александр Калашников и его заместитель Анатолий Якунин покинули посты.
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