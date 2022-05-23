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Бывший зампред Госдумы Игорь Лебедев сменил имя на Давид Гарсия

Бывший заместитель председателя Государственной думы, сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев сменил имя на Давид Александрович Гарсия. После этого он три месяца исполнял свои обязанности в парламенте под старым именем. Это следует из материала издания "База", ознакомившегося с выпиской из государственной системы "Российский паспорт".

По данным издания, смена имена произошла в начале июля 2021 года. За две недели до этого Лебедев заявил, что уходит из политики. Согласно сайту Государственной думы, полномочия он при этом не сложил и занимал свой пост зампреда нижней палаты до 11 ноября 2021 года. В выборах в Думу нового созыва он не участвовал.

Изданию не удалось связаться с бывшим политиком и выяснить у него причины смены имени. Ранее "База" и издание "Проект" рассказывали, что у сына Жириновского может быть в пользовании недвижимость в Испании, сам он это отрицал. Кроме того, политик много времени проводил во Флориде, где распространён испанский язык.

Пользоваться возможными активами в Испании бывший депутат не смог бы даже с новым именем. С 2014 года он находится под санкциями Евросоюза. Перед уходом из политики Лебедев часто назывался возможным преемником своего отца в партии. Однако после смерти Жириновского его вероятным преемником СМИ называют депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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