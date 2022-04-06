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Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский

Основатель партии ЛДПР, депутат Госдумы всех восьми созывов Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Ранее Жириновский попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

25 марта российское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на члена Совета Федерации Александра Пронюшкина, а также таблоид Mash писали о смерти Жириновского, но тогда сообщения не подтвердились. По официальной информации, состояние здоровья политика было стабильным и он продолжал лечение в больнице.

Жириновский шесть раз был кандидатом на выборах президента. Он своим известен эпатажным стилем и резкими, в том числе националистическими высказываниями. Жириновский зарегистрировал первую в Советском Союзе оппозиционную партию, которую возглавлял до самой своей смерти. К концу двухтысячных годов она превратилась в безоговорочного союзника Кремля.

Жириновский родился в Алма-Ате, куда его мать переехала со своим мужем во время Второй мировой, учился в Институте восточных языков МГУ, где изучал турецкий язык и литературу. Его однокурсники предполагали, что там он мог быть завербован КГБ, рассказывало издание "Проект". В 1969 году был направлен на стажировку в Турцию но был там арестован, как утверждает он сам, за торговлю значками с Лениным.

Арест разрушил его шансы на дипломатическую карьеру, будущий политик занялся изучением юриспруденции. Согласно официальной биографии, он стажировался в Гостелерадио, Госкомитете по внешним экономическим связям СССР, в Советском комитете защиты мира, был сотрудником деканата по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения, а позже перешел на работу в Инюрколлегию министерства юстиции СССР — все эти работы в советских реалиях могли означать тесное знакомство со спецслужбами.

Участвовал в первом съезде оппозиционного Демократического союза в 1988 года. Работал юрисконсульством в издательстве. Принял участие в создании Либерально-демократической партии Советского Союза, быстро возглавил её и зарегистрировал её уже сам. Участвовал в первых президентских выборах в России, набрав 7,8 процента голосов.

Поддерживал попытку государственного переворота ГКЧП, ЛДПР выступила против расформирования СССР, в агитации партии появилась имперская риторика. Позже, на выборах в первую Госдуму в 1993 году, ЛДПР набрала наибольшее число голосов по спискам, 22,92 что позволило ей сформировать крупнейшую партийную фракцию.

В 1999 году ЛДПР, находясь в оппозиции, не поддержала инициативу КПРФ об импичменте президенту Борису Ельцину. В эфире Радио Свобода он тогда заявил, что "спас этим демократию в России", так как Ельцин бы, по его мнению, просто распустил бы КПРФ. "А так он через пять месяцев ушел со слезами на глазах, — заявил тогда Жириновский в эфире РС. — Поэтому мы спасли КПРФ, спасли демократию, и всё-таки Ельцин ушел".

Ельцин назначил своим преемником Владимира Путина. При его президентстве партия Жириновского фактически перестала быть реальной оппозицией для власти, всегда поддерживая её в ключевых вопросах. Оппоненты обвиняли политика в связях со спецслужбами, в том, что депутатские места в ЛДПР покупают представители организованной преступности и бизнеса и в симулировании оппозиции в пользу Кремля. Он это всегда отрицал.

Публичная идеология ЛДПР опиралась на бедное население небольших городов. Сам политик пользовался националистической риторикой, возглавляв до того в СССР еврейскую организацию. С трибуны в Госдуме Жириновский активно критиковал других депутатов, в основном избегая персонализированной критики Путина. Он много раз встречался с диктаторами Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи, поддерживал антиамериканские лозунги.

Широко известными стали его обещания "дать каждой бабе по мужику, а каждому мужику по бутылке водки" и "омыть русским солдатам ноги в Индийском океане". Во время избирательной кампании 2011 года Жириновский отрицал, что когда-либо такое говорил. Эксперты неоднократно отмечали гиперцентрализированность его партии вокруг лидера, предполагая, что ЛДПР может столкнуться с неразрешимыми проблемами в случае его ухода.

За полтора месяца до госпитализации, в декабре 2021 года, Жириновский заявил в Госдуме, что если западные страны не примут российские требования о гарантиях безопасности, то у Москвы будет "другая программа", которую можно будет "почувствовать 22 февраля".

"Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, — сказал он. — Это будет год немирный. Это будет год, когда Россия наконец станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну". 23 февраля Россия ввела войска в Донбасс и начала полномасштабную войну с Украиной. Сам Жириновский, судя по сообщениям о его здоровье, уже этого не увидел.

О месте и времени его похорон не сообщалось.

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