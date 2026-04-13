Бывшую сотрудницу ФБК приговорили к 5 годам колонии заочно

Сотрудники ФБК в офисе фонда, 2020 год
Симоновский районный суд Москвы 13 апреля заочно приговорил бывшую сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Фролову к 5 годам колонии. Об этом сообщает "Медиазона". Фролову признали виновной в участии в экстремистском сообществе. Власти считают основанный Алексеем Навальным ФБК таким сообществом.

Дело рассматривали в закрытом режиме по просьбе прокурора, который утверждал, что по делам других представителей ФБК гособвинителям ранее поступали угрозы.

Фролова, как сообщается, занималась в команде Навального контентом и специальными проектами. Не позже 8 августа 2024 года МВД объявило её розыск, после чего Росфинмониторинг включил её в перечень террористов и экстремистов вместе с другими связанными с ФБК лицами - соратниками Алексея Навального, его адвокатами и журналистами, освещавшими суды над ним.

По делам, связанным с ФБК, в России были осуждены уже десятки людей, многие из них заочно. Бывших сотрудников и активистов организации судят по статье об экстремистском сообществе, а людей, отправлявших донаты ФБК - по статье о финансировании экстремистской деятельности. К реальным срокам приговаривают меньшинство подсудимых, как правило назначают штрафы или другие наказания.

