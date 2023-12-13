C завода Volkswagen в Калуге уволились более 30% сотрудников

С бывшего автомобильного завода Volkswagen в Калуге, перешедшего под контроль российского юридического лица, уволились 1,3 тысячи сотрудников, или более 30 процентов от общей штатной численности, сообщает The Moscow Times.

Издание со ссылкой на профсоюз предприятия отмечает, что увольняться сотрудников вынуждает администрация, делая условия работы невыгодными. В частности, по словам членов профсоюза, администрация отменила доставку сотрудников транспортом к месту работы и обязала их "высиживать" простои на заводе, при этом значительно снизив за них оплату.

"На заводе говорят, что немецкое оборудование в цехах распиливают болгарками, а освободившиеся площади используют как склады для автомобилей китайского производства. Таким образом, уничтожаются рабочие места, оборудование и технологии, доставшиеся в наследство от Volkswagen", - пишет The Moscow Times. Комментариев администрации завода не было.

Ранее Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen по иску ГАЗа. Отечественный автопроизводитель требует взыскать с немецкого концерна, ушедшего с российского рынка, 15,6 миллиарда рублей убытков после расторжения договора о сборке автомобилей в Нижнем Новгороде.