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Суд арестовал российские активы Volkswagen по иску ГАЗа

На заводе "Фольксваген Груп Рус"

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал российские активы автоконцерна Volkswagen по иску ГАЗа. Российский автопроизводитель требует взыскать с немецкого концерна 15,6 миллиарда рублей убытков после расторжения договора о сборке автомобилей в Нижнем Новгороде.

Иск был подан 14 марта. ГАЗ утверждает, что Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка и продать свои активы третьим лицам. Из-за этого, отмечает ГАЗ, Volkswagen не сможет компенсировать убытки ГАЗу, если суд примет такое решение.

Суд согласился с доводами ГАЗа и арестовал доли иностранных юрлиц в ООО "Фольксваген Груп Рус" – российской "дочке" Volkswagen Group, доли немецкого концерна в российских юрлицах, а также всё его имущество в России, за исключением денег. Кроме того, суд запретил "Фольксваген Груп Рус" ликвидацию, реорганизацию и другие регистрационные действия.

Соглашение о сборке автомобилей в Нижнем Новгороде было заключено ещё в 2011 году, позже его продлили до конца 2025 года. Однако после полномасштабного российского вторжения в Украину и введения в ответ на это санкций немецкий автоконцерн остановил сборку на заводе. Volkswagen предложил сотрудникам добровольно расторгнуть трудовые контракты с выплатой до шести окладов.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
  • За год под санкции попали почти три тысячи российских организаций, пишет "Коммерсантъ". Ключевой проблемой для российского бизнеса стали ограничения на импорт: зарубежные компании отказываются поставлять сырьё, комплектующие, запчасти и оборудование.
  • После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 521 полностью покинула страну.

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