Суд арестовал российские активы Volkswagen по иску ГАЗа

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал российские активы автоконцерна Volkswagen по иску ГАЗа. Российский автопроизводитель требует взыскать с немецкого концерна 15,6 миллиарда рублей убытков после расторжения договора о сборке автомобилей в Нижнем Новгороде.

Иск был подан 14 марта. ГАЗ утверждает, что Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка и продать свои активы третьим лицам. Из-за этого, отмечает ГАЗ, Volkswagen не сможет компенсировать убытки ГАЗу, если суд примет такое решение.

Суд согласился с доводами ГАЗа и арестовал доли иностранных юрлиц в ООО "Фольксваген Груп Рус" – российской "дочке" Volkswagen Group, доли немецкого концерна в российских юрлицах, а также всё его имущество в России, за исключением денег. Кроме того, суд запретил "Фольксваген Груп Рус" ликвидацию, реорганизацию и другие регистрационные действия.

Соглашение о сборке автомобилей в Нижнем Новгороде было заключено ещё в 2011 году, позже его продлили до конца 2025 года. Однако после полномасштабного российского вторжения в Украину и введения в ответ на это санкций немецкий автоконцерн остановил сборку на заводе. Volkswagen предложил сотрудникам добровольно расторгнуть трудовые контракты с выплатой до шести окладов.