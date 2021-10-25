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Caucasus Times обвинили в отсутствии маркировки "СМИ-иноагента"

Ислам Текушев

Роскомнадзор составил протоколы в отношении чешского информационного агентства MEDIUM-ORIENT - учредителя интернет-издания Caucasus Times - обвинив его в нарушении законодательства о "СМИ-иностранных агентах". Об этом Радио Свобода сообщил главный редактор издания Ислам Текушев.

Как говорится в уведомлении о составлении протоколов (текст имеется в распоряжении Радио Свобода), они составлены из-за публикации на сайте сообщений и материалов без указания на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф размером до 500 тысяч рублей на юридическое лицо.

Агентство MEDIUM-ORIENT было внесено в список средств массовой информации, "выполняющих функции иностранного агента", в декабре прошлого года, став одним из первых СМИ - если не считать "Голос Америки", Радио Свобода и его проекты, внесённые в список первыми - в этом реестре. К 15 октября в перечне числятся уже более 80 СМИ (в том числе столь известные, как "Медуза", "Дождь" и "Медиазона") и физических лиц.

  • Российские власти штрафуют Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС за отсутствие маркировки. В январе-июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суды 650 протоколов, общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет почти 250 миллионов рублей.
  • Как неоднократно заявляли руководители медиакорпорации, ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, как и накладываемые на РСЕ/РС огромные штрафы, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства. Корпорация считает предписанную российскими властями маркировку недопустимым вмешательством в редакционную политику. ООО "РСЕ/РС" обжалует все принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения Тверским районным и Московским городским судами. В мае этого года представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. В июне этот иск принят ЕСПЧ к рассмотрению.
  • Президент РСЕ/РС Джейми Флай подтвердил решимость медиаорганизации, несмотря ни на что, оставаться в России: "Мы отвергаем любые попытки цензурировать нашу работу и заставить замолчать наших журналистов. Мы продолжим служить своей российской аудитории".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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