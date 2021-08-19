Роскомнадзор снова штрафует РСЕ/РС

Роскомнадзор направил в Тверской районный суд города Москвы первые протоколы новой серии из 130 штрафов о нарушении представляющим в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода ООО "РСЕ/РС" и его генеральным директором правил маркировки журналистских публикаций. Российские власти штрафуют Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время" и другие русскоязычные проекты РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ – "иностранных агентах". В январе-июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суды 650 протоколов, общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет почти 250 миллионов рублей.

Как неоднократно заявляли руководители медиакорпорации, ограничительные меры против Радио Свобода и других русскоязычных проектов РСЕ/РС, как и накладываемые на РСЕ/РС огромные штрафы, являются цензурой и имеют своей целью выталкивание независимых СМИ из российского общественного пространства. ООО "РСЕ/РС" обжалует все принятые против него судебные решения, однако апелляции неизменно оставляются без удовлетворения Тверским районным и Московским городским судами. В мае этого года представители РСЕ/РС обратились с иском против российских властей в Европейский суд по правам человека. В июне этот иск принят ЕСПЧ к рассмотрению.

Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета ООО "РСЕ/РС" заблокированы. Президент РСЕ/РС Джейми Флай подтвердил решимость медиаорганизации, несмотря ни на что, продолжать работу в России: "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи". Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счёт предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена её уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые "не являются агентами ни одного из правительств".

В последние месяцы Министерство юстиции России значительно расширило списки иностранных агентов, в которые внесены неправительственные организации, средства массовой информации, физические лица (в их числе пятеро сотрудников Русской службы Радио Свобода). Некоторые редакции, объявленные "иноагентами", вынуждены были прекратить свою деятельность, другие заявили о существенных экономических трудностях, возникших из-за нового статуса. На этой неделе в реестр незарегестрированных организаций-"иноагентов" внесено общественное движение в защиту избирателей "Голос".

В июне президент США Джо Байден поднимал вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России на встрече в Женеве с Владимиром Путиным. По словам российского президента, в список "иноагентов" Радио Свобода и другие СМИ были внесены в 2017 году после того, как в США иностранным агентом был объявлен телеканал RT. Путин заявил, что "через МИД" ситуацию вокруг работы Радио Свобода в России "удастся наладить", однако что именно имеется в виду, он не уточнил. Байден на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Настоящее Время", почему Россия ограничивает работу журналистов медиакорпорации в России, президент США заметил: "Насколько Путин заинтересован в том, чтобы ухудшить репутацию России ещё больше?"

В индексе свободы прессы международной организации "Репортёры без границ" за 2020 год Россия занимает 150-ю из 180-и позиций. Эксперты организации отмечают, что "репрессивный аппарат используется для ограничения освещения в СМИ политических протестов" и обращают внимание на введение в России новых и новых законов, ограничивающих свободу прессы и вводящих контроль за интернетом.