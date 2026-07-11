CBS: США требуют от Ирана признания стрельбы по судам ошибкой

Соединённые Штаты требуют от Ирана публично признать, что он нарушил условия меморандума о взаимопонимании, обстреляв гражданские суда в Ормузском проливе, что привело на этой неделе к ударам США по целям на территории Ирана и заявлениям президента Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня более не действует. Об этом сообщает CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Тот же представитель, по данным телеканала, сообщил о том, что в частном порядке иранские официальные лица признали, что допустили "ошибку", обстреляв суда.

Публично Иран это не признавал. Напротив, в Тегеране обвиняют именно США в нарушении меморандума. В частности глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал о том, что его нарушило министерство финансов США, сообщив о новых санкциях в отношении Ирана.

Соединённые Штаты ввели 10 июля масштабные санкции против иранского бизнесмена, которого обвиняют в управлении глобальной финансовой сетью для Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Речь идёт о базирующемся в Дубае Али Ансари. По данным министерства финансов и Госдепартамента США, Ансари создал глобальный портфель активов, охватывающий Германию, Великобританию, Испанию, Кипр, ОАЭ и другие юрисдикции. Американские чиновники утверждают, что эта сеть служила финансовым инструментом для членов правящей элиты Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Под санкции также попали три иранских компании по обмену валюты. Это первые санкции, введённые против Ирана с момента подписания в середине июня меморандума, целью которого было положить конец вооружённому конфликту.

Арагчи в субботу проводит переговоры в Омане. CBS пишет о том, что речь может пойти о новом раунде переговоров США и Ирана, хотя официально об этом не сообщалось. Накануне президент Трамп сообщил о том, что согласился на предложение Ирана продолжать переговоры, но вновь подчеркнул, что считает режим прекращения огня законченным. Сообщается, что Трамп поручил команде переговорщиков продолжить переговоры.

Меморандум предусматривал завершение боевых действий, открытие Ормузского пролива на 60 дней, в ходе которых должны пройти переговоры об окончательном мирном урегулировании, а также частичное ослабление санкций против Ирана. Иранские силы, однако, несколько раз атаковали суда в Ормузском проливе, что вызвало ответ со стороны США.