CBS: Трамп рассматривает возможность выделения Украине новой помощи

Президент США Дональд Трамп впервые с момента своего вступления в должность рассматривает возможность выделения новых средств на военную поддержку Украины, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что это может быть сделано с целью послать сигнал России. На этой неделе Россия совершила самую масштабную атаку за все время войны, запустив за ночь 728 беспилотников, семь крылатых ракет "Искандер-К" и шесть аэробаллистических ракет "Кинжал".

Источник возможного нового финансирования неясен, но, по словам собеседников CBS News, в распоряжении Трампа имеется порядка 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от прежней администрации Джо Байдена – они могут быть использованы для отправки американской военной техники в Украину.

Кроме того, у президента есть полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов российских замороженных активов и направить эти средства в Украину. CBS News отмечает, что ни Трамп, ни Байден этим правом не воспользовались.