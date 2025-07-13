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CBS: Трамп рассматривает возможность выделения Украине новой помощи

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп впервые с момента своего вступления в должность рассматривает возможность выделения новых средств на военную поддержку Украины, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что это может быть сделано с целью послать сигнал России. На этой неделе Россия совершила самую масштабную атаку за все время войны, запустив за ночь 728 беспилотников, семь крылатых ракет "Искандер-К" и шесть аэробаллистических ракет "Кинжал".

Источник возможного нового финансирования неясен, но, по словам собеседников CBS News, в распоряжении Трампа имеется порядка 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от прежней администрации Джо Байдена – они могут быть использованы для отправки американской военной техники в Украину.

Кроме того, у президента есть полномочия конфисковать около 5 миллиардов долларов российских замороженных активов и направить эти средства в Украину. CBS News отмечает, что ни Трамп, ни Байден этим правом не воспользовались.

  • С начала 2022 года США направили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов. Ранее Трамп критиковал эти расходы и призывал Украину и Россию к достижению мирного соглашения, периодически критикуя обе стороны.
  • В последние дни президент России Владимир Путин стал объектом небывало резких высказываний со стороны Трампа. Сильнейшее прозвучало во вторник во время заседания кабинета американского президента: "Если хотите знать правду, Путин заваливает нас чушью. Он всегда ведет себя очень мило, но это становится бессмысленным". 10 июля в интервью NBC Трамп сказал, что он "крайне разочарован" Россией и намерен в понедельник сделать важное заявление на этот счет.
Резкое заявление Трампа о Путине
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Резкое заявление Трампа о Путине

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Резкое заявление Трампа о Путине

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