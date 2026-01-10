Cеть "Читай-город" оштрафовали за "сексуальный анархизм" в книгах

Суд в Чите оштрафовал на 800 тысяч рублей компанию – обладательницу бренда книжных магазинов "Читай-город" по протоколу о так называемой пропаганде ЛГБТ. Как сообщает "Медиазона", это произошло в конце декабря 2025 года, известно об этом стало сейчас.

Текст судебного решения о штрафе опубликован на сайте Центрального районного суда Читы. Из постановления следует, что донос в ФСБ на четыре книги, приобретенные в "Читай-городе", написали "сознательные граждане". Названия книг, которые они купили в начале октября, в документе не указаны – сказано лишь, что через некоторое время после покупки граждане обнаружили в них "признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", после чего отнесли издания в ФСБ. В конце ноября ФСБ устроила в магазинах проверку.

Лингвистическая экспертиза обнаружила в купленных читинцами книгах "вызов традиционным российским представлениям о семье и обществе"; авторы неназванных книг, утвреждают эксперты, "призывают к ликвидации традиционной социальной системы ценностей и смене ее сексуальным анархизмом".

"Культурологический анализ" также обнаружил в книгах "определённую гомосексуальную направленность" и влияние "на представления российских читателей, которые воспитаны в традиционной семье, в добрых отношениях между супругами, в педагогических отношениях между родителями и детьми".

Что такое "сексуальный анархизм", "определённая гомосексуальная направленность" и "педагогические отношения между родителями и детьми", авторы экспертизы не поясняют, отмечает "Настоящее Время".

Ранее о том, что "Читай-город" обвинили в "пропаганде ЛГБТ", сообщала газета "МК в Чите" со ссылкой на анонимный источник, а сайт "Постньюз" без ссылки на источник писал, что предметом разбирательства стали романы "Медвежий угол" и "Мы против вас" шведского писателя Фредрика Бакмана, книга ирланского прозаика Джона Бойна "Незримые фурии сердца", в которой рассказывается об атмосфере гомофобии в послевоенной Ирландии, а также "Левая рука тьмы" Урсулы Ле Гуин.

Ранее неоднократно сообщалось о снятии с продажи книг, уличённых в так называемой "пропаганде ЛГБТ", сцены с изображением однополых отношений также вырезаются из демонстрируемых российской аудитории фильмов.