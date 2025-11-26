Ссылки для упрощенного доступа

Издательство "АСТ" отозвало тираж романа Стивена Кинга после доноса

Издательство "АСТ" отозвало изданный в России тираж романа знаменитого американского писателя Стивена Кинга "Оно". Издательство сообщило государственному агентству ТАСС, что отозвало тираж книги из-за жалоб на так называемую пропаганду нетрадиционных отношений и проверки Российского книжного союза.

Автор доноса не называется. Представитель издательства Татьяна Горская сообщила, что после экспертизы будет принято решение о маркировке романа "в соответствии с законодательством". Если будут найдены "нарушения", то издательство обратится к правообладателю с просьбой о редактуре текста.

20 ноября стало известно, что российские маркетплейсы изъяли из продажи роман Стивена Кинга "Оно", при этом версия на английском языке была доступна для покупки. Ранее сайт Infopro54 сообщил, что роман "Оно" пропал из всех новосибирских книжных магазинов в один день "по предписанию".

"Оно" - роман в жанре ужасов о подростках, которые сражаются с монстром, предстающем в облике клоуна Пеннивайза и убивающим детей в вымышленном городке Дерри. В романе, впервые опубликованном в 1986 году, есть упоминание ЛГБТ, произведение также включает сцены насилия, эпизод групповой сексуальной сцены с участием подростков и сцену избиения гея. Несуществующее "движение ЛГБТ" признано в России экстремистской организацией, а так называемая пропаганда "нетрадиционных сексуальных отношений" запрещена.

