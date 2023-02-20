"Cъезд депутатов" Ильи Пономарёва обсудит проект Конституции России

В Варшаве в понедельник началось второе пленарное заседание так называемого Съезда народных депутатов России. Об этом сообщает Idel.Реалии. Главным организатором этой структуры является политик и бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, живущий в Украине.

Съезд объединяет ряд бывших депутатов Госдумы разных созывов, а также органов власти других уровней. Участники заседаний считают себя легитимными носителями российской государственности, утверждая, что официальные власти России утратили легитимность. Первый "Съезд народных депутатов России" прошёл с 5 по 7 ноября в Яблонне под Варшавой. На съезде были приняты "Основополагающая декларация и Акт о движении сопротивления, установившие правовые принципы борьбы с путинизмом", а также "утверждены основные направления конституционной реформы".

На втором съезде делегаты, как следует из опубликованных на сайте организаторов документов, намерены принять "Революционный акт", которым упраздняется государство Российская Федерация, а вместо него провозглашается Российская Республика как его правопреемница. "Съезд народных депутатов является высшим органом государственной власти в Российской Республике", – говорится в проекте.

Также планируется обсудить "Акт о мире, который должен будет положить конец войне, подтвердить деоккупацию аннексированных территорий Украины, включая Донбасс и Крым" и предложенный Пономарёвым проект новой Конституции России – он в целом основан на действующей Конституции, но ограничивает власть президента, а также даёт субъектам федерации право на самоопределение вплоть до отделения. Проект также предусматривает, например, введение избирательного ценза – право голоса предполагается дать только налогоплательщикам.

Участие в работе второго съезда, по заверениям организаторов, "подтвердили более 60 депутатов разного уровня". Эта цифра сопоставима с количеством делегатов, зарегистрированных на первый съезд. Однако де-факто, по наблюдениям корреспондента Idel.Реалии, принимали участие в процедурах съезда непосредственно в зале чуть более 20 участников.