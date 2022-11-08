"Съезд бывших". Рунет о польском форуме Ильи Пономарёва

В Польше прошёл так называемый "съезд народных депутатов" - участие в нём приняли несколько десятков политиков, которые в разные годы были избранными депутатами разных уровней. Организатором и лидером форума стал бывший депутат Госдумы от "Справедливой России" Илья Пономарёв.

Работа съезда сопровождалась скандалами и взаимными обвинениями. Так, экс-депутат из Воронежской области Нина Беляева обвинила Пономарёва в том, что он исказил подготовленный ей проект документа о люстрациях. Некоторые участники покинули съезд досрочно.

Это, а также стремление Ильи Пономарёва представить себя своего рода координатором вооружённого сопротивления режиму в России, когда до конца не понятно, а существует ли такое сопротивление в принципе, заставило многих принять созыв и работу съезда в штыки.

Татьяна Дорутина:

Сразу оговорюсь, я приветствую любые инициативы, как в России, так и за рубежом, направленные на разрушение путинской системы.

Однако считаю некорректным [стремление] собрания из 21 депутата всех времен и уровней присваивать себе голоса миллионов избирателей, в т.ч. и мой голос.

Олеся Панченко:

Илья Пономарев - гениальный продавец воздуха.

Придумал какую-то РНА, с партизанами, которых сам и возглавил.

Предъявил программу, полагающую террористические акты главным методом борьбы, и тут же заявил в одном интервью, что категорически против терактов.

Никаких доказательств существования такой армии нет, но есть зато сам Илья Пономарев.

Садальский в фильме "О бедном гусаре" выскочил с расцарапанной физиономией, а были сподвижники или не было - это вопрос философический.

Теперь Пономарев затеял целый съезд бывших депутатов.

Никаких депутатов нет (все бывшие). И те, которых уже нет придумывают законы для того, чего еще нет.

Для России будущего, у которой пока даже внятных очертаний нет (Херсон ваш или не ваш?).

Сначала бы обсудить, как случилось, что Россия вышла из себя и за пределы собственной конституции тоже вывалилась. Вписала в себя не свойственные ей части.

Но депутаты, которых уже нет, делят портфели, которых еще нет, принимают одновременно документы о сопротивлении режиму, и о люстрации (возможной только тогда, когда режима уже нет).

Потерялись во времени и пространстве.

Игорь Царейкин:

Выбор места, состав участников, речи и предложения вызывают непередаваемые эмоции. Вся классика жанра (от "Союза меча и орала" т. Бендера до "Неуловимых мстителей" Кеосаяна - старшего) бледнеет на данном фоне. Скажу неприятную вещь. Лучше отсутствие оппозиции, вообще, чем этот провинциальный погорелый театр и его "актеры".

Анатолий Несмиян:

По факту, это бывшие, которых система отторгнула. Что само по себе говорит об их уровне - это ж кем нужно быть, чтобы для столь убогой интеллектуально системы они оказались еще более убогими?

Сама система их полностью устраивает. Абсолютно. Их не устраивает только свое место в ней - точнее, уже вне ее. Все политическое кредо этих людей - дождаться и вернуться. И надеяться, что новая система окажется еще более омерзительной, где они как раз придутся ко двору.

Сергей Удальцов:

Кратко это мероприятие можно назвать так: Съезд обреченных...

Антон Орехъ:

Зрелище это максимально грустное, с элементами брезгливости. Описывать в деталях нет желания, а если оно у вас есть, то вы без труда найдете всю информацию. Я о другом: с такой оппозицией Владимир Путин может быть совершенно спокоен – с этого направления неприятностей ждать ему не стоит. Оппозиция в России, к сожалению, деградировала параллельно с деградацией власти. И беда не только в том, что Путин хочет править из Кремля вечно, пока Господь не призовет его к себе, но и в том, что со "стороны Добра" фактически нет никого – ни людей, ни идей. Поэтому условный Пригожин или Кадыров как преемники Путина гораздо более вероятны и гораздо более понятны населению, чем, прости господи, Илья Пономарев. Именно поэтому я совершенный пессимист и наше с вами будущее видится мне максимально мрачным. Уж извините.

Кирилл Гончаров:

Заметили тенденцию, что организации, находящиеся вне России, выступают за насильственный протест, а те, что внутри - за мирный?

Более того, те, что сейчас за пределами России, будучи внутри тоже выступали за мирный.

ФБК, Пономарев, Вильнюс - практически не отличимы по тактике. Я бы их охарактеризовал следующим образом:

ФБК - поджигаем все что горит!

Пономарев - убиваем всех, кто дышит.

Вильнюс - вступаем в ВСУ!

Я в насильственном протесте не вижу перспектив, я всегда был сторонником принципов Махатмы Ганди. В России насильственный протест не приводил к демократии - никогда. Да и в мире, если честно тоже.

Александр Кынев:

К сожалению, решения "съезда народных депутатов" в деревне под Варшавой не безобидная клоунада (мало мы что ли в жизни видели клоунад, начиная с "Верховного Совета" Сажи Умалатовой и заканчивая " выборами" губернаторов в заксобраниях по предложению президента), а вещь очень опасная.

Ради красного словца и хайпа в иностранных СМИ участники данного мероприятия подставляют всю иную российскую оппозицию, остающуюся в России, дают силовикам повод для новых репрессий и преследования инакомыслящих уже по намного более опасным и тяжелым статьям типа терроризма или измены Родине. Это совершенно безответственное мероприятие, а его организаторы в лучшем случае просто авантюристы, не испытывающие никаких угрызений совести и чувства ответственности за людей.

Иван Бабицкий:

Говоря о разнообразных съездах и манифестах российской эмиграции, не нужно забывать главное-очевидное:

никакие российские политические проекты, действующие (?) и высказывающиеся в духе абсолютной солидарности с руководством Украины, не могут иметь существенного значения и влияния на Россию.

Разумеется, вся российская оппозиция желает победы Украины в этой войне. Но её цели не могут совпадать с украинскими. Просто потому, что украинские политики неизбежно будут преследовать свои очевидные цели не до той черты, которая может быть проведена по справедливости, а так далеко, насколько смогут - в том числе во вред России, не только путинской, но и сколь угодно свободной и демократической. Украинцы и свободные россияне - союзники, но только до известного предела.

Когда-то, кстати, это же хорошо продемонстрировал Де Голль: сидя в Лондоне у Черчилля, он постоянно боролся с Черчиллем и иногда вил из него верёвки, а когда американцы хотели занять для военных целей Сен-Пьер и Микелон, сказал, что прикажет французским войскам открыть огонь, и американцы отступились. Потом он завязал неплохие отношения с СССР, чтобы сподручнее было давить на западных союзников, а англичан и американцев мучил ещё в 60-е.

Разнообразная оппозиция под бело-голубым флагом - и иногда даже под эгидой Ильи Пономарёва, гражданина Украины, - не желающая или не умеющая отстаивать интересы России и показывать зубы союзникам, будущего не имеет. А та, у которой будут перспективы, обречена в дальнейшем играть не только против Путина с опорой на украинцев, но и против украинцев с опорой на европейцев (которых украинские претензии объективно утомляют, как к этому ни относись).

Но звучат и примирительные комментарии.

Олег Хомутинников:

Многие считают этот съезд попыткой создать недееспособную структуру и размыть общие усилия оппозиции.

В разные годы за границей проходили и до сих пор проходят мероприятия Открытой России, Форума свободной России, Антивоенного комитета и так далее. Однако любые усилия ослабить власть Путина не приводят к успеху.

Для меня участие в съезде - очередная возможность сказать то, что я говорил в России: Путин - преступник и должен понести наказание за свои действия.

Я понимаю, что победить Путина в открытой борьбе российская оппозиция не может. Но сейчас Путин воюет за пределами своей страны. Путинская армия бомбит города Украины, Путин объявил войну всему свободному миру и эту войну он может проиграть.

Любые действия, направленные на поддержку людей, противостоящих Путину, для меня имеют принципиальное значение.

Аббас Галлямов:

Я ещё весной писал, что оппозиции нужно заняться самоорганизацией. Ей нужна процедура, которая поможет сформировать связку с оппозиционно настроенными гражданами. Позволит официально говорить и действовать от их имени. Я имел в виду выборы в оппозиционный парламент. Поскольку их никто пока так и не провёл, вакуум попытались заполнить бывшие российские депутаты, которые организовали сейчас в Польше свой съезд. Это лучше, чем ничего, но сама по себе идея вручить представительство "бывшим" точно не является бронебойной. У процедуры, с помощью которой они пытаются себя легитимизировать, - мы, дескать, когда-то честно выигрывали выборы - есть одно очень слабое место. Она отсылает к дню вчерашнему, а не к дню завтрашнему. Людей, между тем, надо звать не в прошлое, а в будущее. Возвращаться в допутинскую эпоху общество не захочет - как бы его не раздражала нынешняя власть.

Так что без новых выборов всё равно не обойтись.

Леонид Гозман:

Идущее сейчас в Польше оппозиционное собрание – Съезд Народных Депутатов – судя по сетям, воспринято, в основном, негативно и с насмешкой. Говорят о безосновательности претензий быть переходным парламентом, обращают внимание на организационные сбои, на присутствие и выступления некоторых, мягко говоря, неоднозначных фигур и так далее.

Меня приглашали на этот Съезд – я отказался потому, что не считаю для себя этически возможным призывать людей к тому, в чем сам не буду участвовать, в частности, к вооруженной борьбе. Кроме того, я не разделяю – иногда, категорически не разделяю - ряд содержавшихся в проектах документов Съезда идей. Но насмешки над Съездом и объявление его бессмысленной говорильней поддержать не могу.

Элемент бессмысленной говорильни есть в любом политическом собрании. Но важны не глупости, которые на всяком собрании звучат, а то, есть ли конструктив? Здесь конструктив есть – хотя бы в виде формулирования некоторых необходимых шагов. Здесь есть с чем не соглашаться, а значит съезд подвигнет кого-то к выдвижению других, может быть, более реалистичных предложений. Но это же и есть нормальный путь – спор.

Мне кажется, что в жестком негативизме по отношению к съезду проявляется не лучшая традиция нашей интеллигенции – осуждать того, кто делает, но делает не так, как тебе кажется правильным. Пусть лучше ничего не делает!

Важно же, на самом деле, по какую сторону баррикад те, о ком ты говоришь. Подавляющее большинство участников Съезда против войны, против Путина, за демократию и европейский путь. Так, может, не стоит белое пальто надевать?

Есть еще одно обстоятельство. Илья Пономарев и Геннадий Гудков – самые известные участники съезда – будучи депутатами Думы, вели себя более чем достойно. Вспомните их поведение в критические моменты парламентской борьбы. А сегодня их смешивают с грязью за то, что они пытаются достичь тех же целей, что и все мы, но другими, не нравящимися многим из нас средствам и в той стилистике, которую многие из нас не одобряют.

Их обвиняют в расколе оппозиции – так не раскалывайтесь, не наезжайте на них, сделайте лучше.

Владислав Иноземцев:

Я тоже был приглашён к участию в работе Съезда, но отказался прежде всего потому, что не вижу в России революционной ситуации, в наличие которой уверены его участники. Однако я могу ошибаться - поэтому с интересом наблюдаю за происходящим и не собираюсь давать ему каких-либо уничижительных оценок. Да, круг революционеров узок, да, оценка ситуации не всегда адекватна, но - дорогу осилит только идущий...