Часть компаний, отказавшихся от рекламы в РФ в 2022, возобновили её

Некоторые компании-производители электроники, которые заявили о замораживании своей деятельности в России или рекламы на российском рынке после широкомасштабного вторжения в Украину, в 2023 году, не афишируя этого, увеличили бюджеты на маркетинг и рекламу, в некоторых случаях до уровня выше, чем в довоенном 2021 году. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные TelecomDaily.

Речь идёт в частности о таких компаниях, как китайские Xiaomi и Honor, южнокорейская Samsung, тайваньская Acer и другие. Компании при используют схему, при которой рекламным бюджетом распоряжаются их партнёры, то есть ритейлеры и дистрибуторы. Это происходит из-за санкционных рисков.

По данным TelecomDaily, в 2022 году рекламы этих брендов в России действительно не было, однако в 2023 году она вернулась, достигнув показателей в 65–100% от того количества упоминаний, которые были в 2021 году. "Некоторые зарубежные бренды возобновили в 2023 году маркетинговую активность на российском рынке",— подтвердили NMi Group, а ещё один источник "Коммерсанта" уточнил, что показатели инвестиций некоторых компаний в маркетинг превысили показатели 2021 года на 2–5%.

В рекламу вкладываются и компании, которые официально не поставляют свою продукцию на российский рынок, такие как Samsung. Российские власти разрешили так называемый параллельный импорт продукции множества компаний, ушедших после 2022 года, то есть поставки их товаров через третьи страны. При этом, по данным, которые приводит "Коммерсантъ", доля компаний, заявивших о прекращении поставок, на российском рынке всё же снижается, а их место занимают в частности китайские бренды, такие как Tecno и Infinix, которые осуществляют официальные поставки и также наращивают расходы на рекламу.