The Bell: Производитель алкоголя Bacardi наращивает прибыль в России

Международная компания-производитель алкоголя Bacardi с начала войны в Украине втрое увеличила прибыль от продаж в России, хотя в 2022 году обещала уйти с российского рынка. Согласно расследованию издания The Bell, компания продолжает прямые поставки своей продукции в Россию. Помимо этого, Bacardi осуществляет контрактный розлив своих дистиллятов на заводе "Георгиевский" в Краснознаменске Московской области.

Из отчётности компании следует, что по сравнению с 2021 годом стоимость основных средств российского отделения Bacardi в 2022 году выросла с 57 до 850 миллионов рублей. Выручка филиала увеличилась с 30,1 миллиарда рублей до 32,6 миллиарда, а чистая прибыль выросла втрое — с 1,5 до почти 4,7 миллиардов рублей.

Как стало известно The Bell, уже после 24 февраля 2022 года Bacardi получила четыре декларации соответствия на импорт алкогольной продукции. Они позволяют экспортировать алкоголь в Россию в течение длительных сроков. Например, декларация ЕАЭС на Martini Bianco Special Edition, полученная компанией 20 марта 2023 года, позволяет ввозить вермут до 19 марта 2028 года. С начала войны российский филиал Bacardi зарегистрировал 37 новых складских единиц товара.

При этом в марте 2022 года Bacardi International разместила на своем сайте заявление, осуждающее нападение России на Украину. Компания обещала пожертвовать 1 миллион долларов Красному Кресту и Корпусу Милосердия, остановить экспорт в Россию и заморозить инвестиции в рекламу. После того, как анонс был растиражирован прессой, из текста исчезли обещания о прекращении экспорта и расходов на маркетинг (но они по-прежнему доступны в сохраненной версии страницы).