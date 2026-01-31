Часть Молдовы осталась без света из-за сбоя в энергосистеме Украине

Утром 31 января в Кишиневе и других населенных пунктах Молдовы произошли отключения электричества. В министерстве энергетики страны объяснили, что это произошло "из-за серьезных проблем в электросети Украины".

"Из-за утраты некоторых линий электропередач на территории Украины была запущена система автоматической защиты, которая отключила электроснабжение", – заявили в ведомстве.

Мэр Кишинева Ион Чебан рассказал, что большая часть столицы осталась без электроснабжения: в некоторых районах не работают светофоры и стоят троллейбусы.

Как сообщает NewsMaker, все медицинские учреждения в населенных пунктах, оставшихся без электричества, подключены к генераторам. Таможенная служба отчиталась о временных отключениях электроэнергии на нескольких пунктах пропуска. В ряде районов непризнанного Приднестровья также зафиксировано отключение света.

Утром в энергосистеме Украины произошла авария, в результате которой была обесточена значительная часть страны. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, "произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины".

"Что повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций", – заявил Шмыгаль.

Как пишет "РБК-Украина", свет пропал в Киеве, Харькове, Житомире, Виннице, Полтаве, Одесской области и других регионах. Во многих городах также зафиксированы перебои с водоснабжением из-за обесточивания насосных станций. В Киеве и Харькове не работает метро.