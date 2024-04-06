Часть школьников из Белгородской области эвакуировали в детдома

Часть школьников из обстреливаемых населенных пунктов Белгородской области эвакуировали в детские дома и интернаты Дагестана и Ставропольского края. Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на родителей эвакуированных детей.

Как отмечает издание, родителям обещали, что школьников разместят в общежитиях, однако уже в дороге выяснилось, что их везут в детский дом. "Ехали отдыхать в детский лагерь – попали в детский дом", – сказала журналистам жительница Белгорода.

В департаменте образования Белгородской области собеседнице издания сказали, что из-за нехватки мест детей "распределили как могли".

Часть школьников эвакуировали в детский лагерь "Березка", который находится в лесу под Тулой. Еще одну группу детей привезли в военно-патриотический лагерь "Авангард", хотя обещали отправить в вологодский образовательный центр "Импульс". Родители школьников жалуются, что в обоих местах размещения есть проблемы с мобильной связью.