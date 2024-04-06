Часть школьников из Белгородской области эвакуировали в детдома

Часть школьников из обстреливаемых населенных пунктов Белгородской области эвакуировали в детские дома и интернаты Дагестана и Ставропольского края. Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на родителей эвакуированных детей.
Как отмечает издание, родителям обещали, что школьников разместят в общежитиях, однако уже в дороге выяснилось, что их везут в детский дом. "Ехали отдыхать в детский лагерь – попали в детский дом", – сказала журналистам жительница Белгорода.
В департаменте образования Белгородской области собеседнице издания сказали, что из-за нехватки мест детей "распределили как могли".
Часть школьников эвакуировали в детский лагерь "Березка", который находится в лесу под Тулой. Еще одну группу детей привезли в военно-патриотический лагерь "Авангард", хотя обещали отправить в вологодский образовательный центр "Импульс". Родители школьников жалуются, что в обоих местах размещения есть проблемы с мобильной связью.
- 30 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из региона эвакуировали пять тысяч детей. Всего планировалось вывезти до девяти тысяч детей. Гладков считает, что благодаря эвакуации дети увидят страну, ее традиции и природу – и "впечатления прекрасные останутся с ними навсегда".
- В последние недели в ответ на российское вторжение в Украину Белгородская область почти ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Российские власти обвиняют в ударах Украину и сообщают об отражении её атак. Есть разрушения и жертвы. Киев это не комментирует.
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