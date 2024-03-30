Из Белгородской области эвакуировали пять тысяч детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков уверен, что благодаря эвакуации дети увидят страну, её традиции и природу – и "впечатления прекрасные останутся с ними навсегда". Всего до конца этой недели из области планируют вывезти до девяти тысяч детей. Ранее он писал, что из региона эвакуировали и около тысячи взрослых.

Также Гладков рассказал, что школьников в приграничных районах Белгородской области, Белгороде и Яковлеве перевели на дистанционное обучение.

Помимо этого, Гладков сообщил, что в регионе смогут открыться торговые центры – если они построены из кирпича, их окна заклеены плёнкой, а сотрудники умеют оказывать первую медицинскую помощь.

В последние недели в ответ на российское вторжение в Украину Белгородская область почти ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Российские власти обвиняют в ударах Украину и сообщают об отражении её атак. Есть разрушения и жертвы. Киев это не комментирует.