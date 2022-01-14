Часть военных из состава миссии ОДКБ вернулась на родину из Казахстана

Киргизские и таджикские военные вернулись в места постоянной дислокации из Казахстана, где они находились в составе миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также в пятницу стало известно о возвращении из Казахстана белорусских и армянских военнослужащих. В доставке подразделений в Беларусь, Таджикистан и Армению использовалась военно-транспортная авиация ВКС России. Армейские подразделения из Кыргызстана отправились в пункт постоянной дислокации "на штатной технике своим ходом", отмечалось в сообщении министерства обороны России.

В четверг в российском оборонном ведомстве сообщили о начавшейся подготовке к выводу из Казахстана сил ОДКБ. Первые группы Воздушно-десантных войск России, которые составляли основу объединённого контингента, вернулись на родину в тот же день. Власти анонсировали, что полностью вывод завершится в течение 10 дней.

Силы ОДКБ были направлены в Казахстан после соответствующей просьбы президента этой страны Касым-Жомарта Токаева – на фоне массовых протестов, сопровождавшихся беспорядками, столкновениями и погромами. Токаев назвал события начала января попыткой госпереворота и утверждал, что за насилием стоят "иностранные террористы", но из каких стран, не уточнил.

По официальным данным, всего в страну после призыва Токаева в составе миссии ОДКБ прибыли 2030 военнослужащих и 250 единиц техники.

14 января Токаев заявил, что в Казахстане во время массовых беспорядков и после них были задержаны около двух тысяч человек.

Мирные протесты, которые в последующие дни сопровождались столкновениями и погромами, начались с западных регионов Казахстана 2 января. Люди выходили там на улицы, протестуя против резкого скачка цен на сжиженный газ. Впоследствии к экономическим требованиям добавились и политические. Митингующие высказывались за уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, преемником которого стал Токаев.

Имели ли отношение участники мирных протестов к беспорядкам, до сих пор не ясно.

Правозащитники в ООН ранее на этой неделе призвали руководство Казахстана остановить "безудержное применение силы, в том числе летального оружия, в отношении протестующих".

Некоторые эксперты усмотрели в январских событиях в Казахстане признаки внутренней борьбы за власть – между нынешним президентом страны Токаевым и сторонниками Назарбаева.