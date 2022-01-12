"Плюнул Путину на ботинок". Блогеры обсуждают заявления Токаева

Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева перед членами парламента 11 января стало поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. Внимание российских комментаторов привлекло прежде всего заявление об окончании миротворческой операции ОДКБ: если верить словам Токаева, в ближайшее время войска стран-участниц этой организации покинут территорию Казахстана.

Российских патриотов и пропагандистов это не радует.

Егор Холмогоров

Если Токаев всерьез собирается выводить войска через два дня, – он самоубийца. Протестов он не подавил, контроль над силовиками не установил, партизански-террористическая война в любом случае неизбежна.

Это будет выглядеть так, что Путин принял позу подчинения

Если Путин всерьез примет требование вывести войска и реально их выведет, это даже не знаю как будет называться...

Помимо прочего, со стороны это будет выглядеть так, что американцы прикрикнули на Токаева, Токаев прикрикнул на Путина, а Путин принял позу подчинения. В период женевских переговоров такая картинка попросту невозможна.

Но пока это все похоже на болтовню недоелбасы для внутреннего потребления.

Стрелков Игорь Иванович

Ввод российских войск в Казахстан по-прежнему полагаю "лучшим выходом из худших". Но их стремительный вывод будет худшим решением из всех возможных вариантов развития событий.

В либеральном лагере радуются, но в то же время сомневаются, что все пройдет настолько гладко.

Дмитрий Колезев

Ситуация в Казахстане не оправдывает надежды русских патриотов. Во-первых, пока все выглядит так, что войска ОДКБ (то есть в основном России) не собираются задерживаться в Казахстане надолго и действительно покинут страну в ближайшие дни (об этом заявили и казахстанские власти, и командующий миротворческой миссией ОДКБ Андрей Сердюков). Я бы все же не исключал, что какое-то долгосрочное военное присутствие России в Казахстане (в виде военной базы, учебного центра, еще чего-то) может сложиться, но пока нам об этом ничего не известно.

Возможно, к быстрому выходу российские войска подталкивает отношение жителей Казахстана. В соцсетях жителей республики много негативных отзывов о присутствии россиян, им не слишком рады. Благодарности за помощь в наведение порядка, конечно, тоже слышны, но в целом ясно, что российские ВДВ и бронетехника в Алмате людей нервируют. И чем дольше они будут там находиться, тем больше риски, что случайно произойдут какие-то трагические инциденты, которые могут всколыхнуть ситуацию. Да и отношение к русским жителям Казахстана может ухудшаться из-за присутствия российских войск.

Александр Рыклин

"Президент Казахстана Токаев: поэтапный вывод миротворцев ОДКБ начнется 13 января"...

Но он же не сказал, какого года...

Есть и способ подать заявление о выводе войск так, чтобы выигравшими выглядели обе стороны.

Методичка

"Операция ОДКБ" стала ровно тем, чем и прогнозировали

На данный момент всё указывает на то, что "операция ОДКБ" стала ровно тем, чем и прогнозировали – немного "демонстрацией силы", немного "учениями". "Внезапная проверка боеготовности, но не та, к которой готовятся за три месяца, а самая настоящая. Проверка удалась, но не более. После историй о "киргизском джазмене" и прочих "расстрелах" стало ясно, что ещё неделя – и появятся "распятые мальчики", а то и "белые каски". А сейчас это ну очень невовремя. Всем спасибо, все свободны.



Очень талантливый человек этот президент Токаев. А ведь не случись то, что случилось, так бы никто и не узнал.

Еще один шаг Касым-Жомарта Токаева, вызвавший взрыв возмущения в патриотическом лагере, – назначение министром информации Аскара Умарова. Высказывания нового министра с возмущенными комментариями разлетелись по всем пропагандистским и провластным блогам.

Маргарита Симоньян

А вот кого только что назначили министром информации Казахстана.

"Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит".

"С русскими проблемами языка и культуры – в Россию, пожалуйста. Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора".

"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"

Это назначение в России рассматривается как открытая пощечина России и лично Путину

"Когда мы видим, что на наших площадках откровенно идет пропаганда возрождения СССР, насаждается антиамериканизм, антикитаизм, антитюркизм, когда нам отказывают в праве жить вне чужой идеологии – это вызывает протест".

"При Путине взяли верх манипулирующие проблемами русских в Казахстане реваншисты. А здравые и конструктивные силы, которые понимают, что Россия не должна мешать казахским националистам, не формируют общественный климат".

Ч.Т.Д.

Сергей Марков

Думаю, что если бы в России знали, что Токаев назначит Аскара Умарова на ключевую идеологическую должность, то общественное мнение России было бы категорически против поддержки Токаева во время кризиса войсками армии России. Все шокированы и ждут объяснений.

Это назначение в России рассматривается как открытая пощечина России и лично Владимиру Путину.

Егор Холмогоров

Путин сейчас пытается заставить американцев, то есть галактическую сверхимперию, себя уважать, заставить считаться с нами настолько, что дать гарантии нерасширения и отступить.

Спасенный Путиным от расправы Токаев демонстративно плюет спасителю на ботинок

В этот момент только что спасенный Путиным от расправы Токаев демонстративно плюет спасителю на ботинок. Скандал с русофобскими высказываниями Умарова был очень громкий. Дело тогда дошло до того, что Путин же вынужден был мягко пожурить Казахстан за русофобию и намекнуть казахским элитам, что есть все-таки пределы безобразию. И вот Токаев назначает именно того, кто спровоцировал такую реакцию.

То есть назначение настолько одиозного персонажа министром по сути идеологии и пропаганды, это жест неуважения не к русским Казахстана, которых персонаж назвал людьми второго сорта, не русским России, у которых персонаж захотел демонстративно отобрать Оренбург. Это жест неуважения именно лично к Путину, причем в том контексте, когда Путин не может допустить никакого неуважения в свой адрес ни с чьей стороны.

Посмотрим на последствия всего этого. Но диспозиция именно такая.

Сергей Мардан

...Взгляды нового министра информации – это уже не фокусы. Это – продолжение той же назарбаевской политики строительства казахской идентичности и вытеснения русских из Казахстана.

Токаев решил, что России нужно сразу указать ее привычное место

Почему Токаев решил, что России нужно сразу указать ее привычное место – отдельный вопрос. Но, давайте пока зафиксируем, что проблема Южной Сибири, которую по недоразумению называют Северным Казахстаном для России по-прежнему остается приоритетной.

Решения у этой проблемы – два. Либо федерализация с особым статусом, либо свободное воссоединение с Россией.

Второе, лично мне, нравится больше.

Алексей Чадаев

Почему Токаев поставил Умарова? Это символический жест, примерно как обратное снижение цен на газ. Типа дорогие казахи, мы вас услышали, теперь всё будет как и обещано – не "лучшие семьи", а "государствообразующий народ". А вы, дорогие местные русские, должны определиться, что вам больше по душе – когда чиновники заставляют вас учить казахский на латинице (ну, неприятно, да), или когда приходящие из степи батыры вас (и нас тоже) грабят, насилуют и убивают. Извините, но третьего не дано.

Теперь моя позиция. Лично я считаю, что Аскар Умаров человек недалёкий и неприятный, а его назначение министром – жест со стороны президента Токаева, конечно, к России недружественный. Но, как бы это сказать… тут нужно что-то более существенное, чем табличка "это другое".

Внимание комментаторов привлекло и выступление Касым-Жомарта Токаева перед казахстанским парламентом, в котором он снова назвал протестующих "террористами".

Токаев также заявил, что прослойке богачей отныне нужно будет делать отчисления в фонд социальной стабильности.

Кремлю здесь есть чему поучиться, считает Сергей Марков:

Казахстан и Россия. Президент Токаев заявил об кардинальном изменении социальной политики. Он отметил, что от роста экономики выигрывают олигархические группы, руководство корпораций, представители власти. А население не очень то выигрывает. И это надо кардинально поменять. Причем по сути обвинил в этом Нурсултана Назарбаева. Все группы населения должны выигрывать от экономического роста.

Бунт в Казахстане должен заставить и правительство России изменить свою политику

Правительство создает специальный фонд для решения социальных проблем. Все корпорации и богатые люди должны внести крупные, очень крупные суммы в этот фонд. В том числе те, кто фактически богат, но публично в тени.

Все это Токаев понял и предложил после социальных волнений, которые привели к острейшему кризису.

Может быть в России пора сделать вывод, что нужно принять такую политику увеличение социальных программ? И ограничения сверхдоходов менеджмента корпораций, которые вызывают жесткое неприятие общества? Может быть не ждать масштабных социальных волнений? А действовать на опережение?

Место менеджера в Газпроме не должно передаваться по наследству. Крупнейшие российские корпорации в России не столько зарабатывают деньги бизнесом, сколько снимают ренту своего монопольного положения или сырьевую ренту. И забирают себе на зарплаты огромные деньги. Бунт в Казахстане должен заставить и правительство России изменить свою политику. Может быть не ждать, когда озлобленные люди будут штурмовать офисы Газпрома и Сбербанка?

Те, кто не разделяет убеждений Маркова, уверены, что все это – не более чем красивые слова.

Аббас Галлямов

Ничего принципиально нового, кроме намерения заняться раскулачиванием назарбаевских олигархов, в своём выступлении перед парламентом Токаев сегодня не продемонстрировал. Говоря о политике, он в основном хвастался уже проведёнными реформами, однако те, как известно, с самого начала были сочтены обществом декоративными и ничего в отношениях между ним и государством не меняющими. Собственно, тот факт, что этим реформам так и не удалось перевести уличное противостояние в плоскость институционализированного политического процесса, говорит обо всем лучше всяких слов. Токаев пообещал, конечно, разработать новый пакет преобразований, однако если план экономических изменений правительство должно представить в трехнедельный срок, то на разработку предложений в области политики президент оставил себе гораздо больше времени – проект он пообещал презентовать в сентябре.

Доминировать будет процесс активного вовлечения силовиков в экономическую жизнь страны

Справедливости ради стоит отметить впрочем, что общий настрой выступления был неплохим. Без упоминаний музыкантов-террористов, конечно, не обошлось, но основной акцент был все-таки сделан на том, что в государстве нужно многое менять. Дескать, подгнило что-то в Датском королевстве.

Хотя это, конечно, только слова. Судя по грандиозным планам в части раскулачивания олигархов и розданным сегодня поручениям, доминировать в ближайшие годы будет процесс активного вовлечения силовиков в экономическую жизнь страны и он, безусловно, задавит любые позитивные начинания, даже если они будут. Судя по происходящему, рассчитывать на то, что казахские правоохранители окажутся чем-то лучше российских, не приходится.

Константин Калачев

В 2012 году Нурсултан Назарбаев выступил с программной статьей, изложил основные принципы социальной модернизации своей страны. Статья называлась "Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда". Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Теперь Токаев анонсирует изменения социальной политики. По факту, обвиняя предшественника, что богатые за последние годы стали богаче, а бедные бедней. Интересно, как будет называться программная статья Токаева в 2022-м?

Многих продолжает волновать вопрос, куда все же делся Нурсултан Назарбаев.

Кирилл Шулика

Новый премьер Казахстана – Алихан Смаилов. Ранее он возглавлял "КазАгро", Агентство по статистике, был помощником Назарбаева, министром финансов и первым вице-премьером.

Своих кадров, конечно, у Токаева нет. Лояльными он делает второй ряд назарбаевских чиновников.

Кстати, а все-таки, был ли вообще Назарбаев? Ведь как не было...

Кирилл Лятс

А действительно, кто-нибудь из авторитетных людей может подтвердить, что он видел последние дни Назарбаева живым?! Не может такого быть, что Елбасы умер (убит личным стоматологом), а беспорядки – это всего лишь борьба за наследство.

Комментаторы сошлись на одном: действующему президенту удалось извлечь из ситуации максимум возможностей.

Григорий Голосов

Казахстанский авторитаризм не только пережил кризис, но и встал на путь вторичной консолидации

События в Казахстане показывают, что политическое насилие контрпродуктивно. Мы не знаем, что там было бы, если бы продолжались мирные протесты. Но если принять во внимание, что силовики не продемонстрировали белорусского уровня лояльности (и притом, что некоторая часть сил безопасности фактически отстранилась от защиты Токаева или даже противодействовала ему), то высоко вероятно, что мирные массовые действия продолжались бы и вынудили власти не только к экономическим уступкам, но и к политическим реформам. В реальности, власти пресекли не только насилие, – а это они должны были сделать, – но и мирную протестную активность, и о политических преобразованиях речи уже не идет. Все "реформы", которые предлагает Токаев, сводятся к усилению его контроля над силовыми аппаратами и социальному протекционизму. Как кажется, казахстанский авторитаризм не только пережил кризис, но и встал на путь вторичной консолидации. Если так, то это как раз тот случай, когда разногласия внутри автократического правящего класса, которые в Казахстане стали одним из факторов политического насилия, не стимулировали либерализацию режима, а предотвратили ее. Собственно говоря, я думаю, что даже назарбаевский клан выиграл бы от либерализации больше, чем от того, что фактически произошло, а уж о народе Казахстана и говорить не приходится. Фактически, однако, выиграл лишь Токаев, – хотя и при ином развитии событий он мог оказаться победителем. Увы, вместо win-win получилось lose-lose. Печальный исход, хотя исключить какую-то иную динамику я бы пока не решился. Радует, что России не удалось выбрать весь негативный потенциал, которым было чревато ее участие в кризисе. Однако и это пока не предрешено.

Продолжает волновать российских комментаторов и вопрос, стоит ли проецировать случившееся в Казахстане на Россию и какие уроки можно извлечь из неудавшегося казахского транзита.

Сергей Абашин

Интересно, будущий преемник путина, чтобы подвинуть самого путина и убрать одиозных путинских соратников, чьи войска пригласит в Москву.

Есть, впрочем, и мнение, что через "казахскую ситуацию" Россия прошла много лет назад.

Сергей Шмидт

Казахская история остается по-прежнему мутной, но общая формула её вроде бы ясна: воспользовавшись попыткой переворота со стороны одних, другие произвели свой собственный переворот. Другое дело, что разные имена и фамилии вставляют в эту формулу на разные места, в этом я уже запутался, хорошо, что формулы можно писать без всяких ФИО и жузов.

Просто хотел заметить, что "замену переворота на контрпереворот" не следует считать какой-то казахской уникальностью. То, что произошло в России (в СССР) в августе 1991 года и далее – это абсолютно такая же история.