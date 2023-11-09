Частные клиники Крыма больше не будут делать аборты

Частные клиники в аннексированном Крыму сообщили об отказе от проведения абортов. Соответствующее уведомление передано в Минздрав полуострова.

"Искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях", — говорится в сообщении ведомства.

По словам подконтрольного российским властям главы крымского Минздрава Константина Скорупского, ранее руководителям коммерческих клиник было предложено отказаться от проведения абортов, чтобы внести вклад в улучшение демографической ситуации в стране.

Ведомство также отмечает, что в госклиниках женщинам, решившим прервать беременность, будут рассказывать об имеющихся мерах соцподдержки. Пациенток будут отправлять "на психологическое доабортное консультирование".

Российские власти активно обсуждают меры по ограничению прав женщин на аборт. В июле глава Минздрава Михаил Мурашко после встречи с депутатами "Единой России" заявил, что в России намерены затруднить доступ к препаратам для прерывания беременности.

По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2022 году спрос россиян на препараты для прерывания беременности вырос сразу на 50–60%. Эксперты считают, что такая динамика связана с сомнениями женщин в необходимости рожать детей в текущей политической обстановке. Ещё одна возможная причина – желание клиник сделать запасы в условиях санкций. В России препараты для прерывания беременности официально поставляют только в лицензированные клиники.

