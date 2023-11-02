В Тверской области ввели штрафы за "склонение" женщин к абортам

В Тверской области депутаты местного Законодательного собрания приняли закон, который запрещает "склонение" женщин к абортам на территории региона. За его нарушение будут назначаться штрафы. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

По новому закону "склонение" женщины к аборту "путем уговоров, предложений, подкупа" будет расцениваться, как "угроза для семьи". За это будут назначаться административные штрафы в размере от трёх до пяти тысяч рублей для гражданских лиц, от 25 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц.

Административное дело будет заводиться вне зависимости от того был сделан аборт или нет.

Первым регионом России, который ввёл штрафы за "пропаганду" абортов и "склонение женщины к искусственному прерыванию беременности" стала Мордовия.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко после встречи с депутатами "Единой России" заявил, что в России намерены затруднить доступ к препаратам для прерывания беременности.