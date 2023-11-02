В Тверской области ввели штрафы за "склонение" женщин к абортам

В Тверской области депутаты местного Законодательного собрания приняли закон, который запрещает "склонение" женщин к абортам на территории региона. За его нарушение будут назначаться штрафы. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
По новому закону "склонение" женщины к аборту "путем уговоров, предложений, подкупа" будет расцениваться, как "угроза для семьи". За это будут назначаться административные штрафы в размере от трёх до пяти тысяч рублей для гражданских лиц, от 25 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц.
Административное дело будет заводиться вне зависимости от того был сделан аборт или нет.
Первым регионом России, который ввёл штрафы за "пропаганду" абортов и "склонение женщины к искусственному прерыванию беременности" стала Мордовия.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко после встречи с депутатами "Единой России" заявил, что в России намерены затруднить доступ к препаратам для прерывания беременности.
- По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2022 году спрос россиян на препараты для прерывания беременности вырос сразу на 50-60%, сообщал "Коммерсантъ". Эксперты считают, что такая динамика связана с сомнениями женщин в необходимости рожать детей в текущей политической обстановке. Ещё одна возможная причина - желание клиник сделать запасы в условиях санкций. В России препараты для прерывания беременности официально поставляют только в лицензированные клиники.
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