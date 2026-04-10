Чат родственников заключённых признали в Беларуси экстремистским

Власти Беларуси объявили экстремистским формированием телеграм-чат "СИЗО №1 Колядичи" – самый крупный чат по поддержке родственников белорусских заключённых, в котором состоят около 1800 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Центральный суд Минска признал сообщения чата "экстремистскими материалами" ещё 19 марта, известно об этом стало сейчас.

Правозащитница центра "Весна" Яна Галаган считает чат "безобидным", отмечая, что это важный источник информации для родственников как политических, так и обычных заключённых. По её словам, родственники, многие из которых находятся за рубежом, обсуждали в чате, как отправить передачу и очереди в СИЗО. "Это очередная попытка скрыть реальную картину репрессий. Признание чата, созданного родственниками узников для обмена важной информацией, свидетельствует о желании режима Лукашенко в очередной раз попытаться разрушить солидарность внутри Беларуси", – отметила она.

Советник белорусского оппозиционного лидера Светланы Тихановской по правовым вопросам Леонид Морозов говорит, что решение суда ставит под угрозу жизни и безопасность 1800 человек, которые являются его участниками. "Когда обсуждение передач в СИЗО и очередей становится "экстремизмом" – любая взаимопомощь может быть криминализирована", – говорится в комментарии Морозова.

По белорусским законам, людям может грозить ответственность за подписку на каналы или паблики организаций, признанных экстремистскими, то есть люди, состоящие в чате, находятся под угрозой репрессий. Экстремистскими в Беларуси были признаны многие интернет-ресурсы, включая Радио Свобода, недавно сообщалось о включении в список экстремистских материалов сайта Русской службы Би-би-си.