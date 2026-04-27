Чайка возглавил Россотрудничество, Примаков отправлен в отставку

Главой Россотрудничества - Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству - указом президента России Владимира Путина назначен Игорь Чайка. Другим указом от должности главы Россотрудничества освобождён Евгений Примаков. Указы опубликованы в понедельник.

На запрос паблика "Раньше всех. Ну почти" с просьбой подтвердить информацию об отставке, Примаков ответил одной фразой: "Добби свободен". В своём телеграм-канале он пока отставку не комментировал.

Россотрудничество входит в структуру МИД, организация управляет работой так называемых Русских домов - центров российской науки и культуры - в десятках стран мира. В особенности в странах Запада в их отношении звучат обвинения в распространии российской пропаганды. Само Россотрудничество после российского вторжения в Украину попало в санкционные списки, но Русские дома в большинстве стран продолжают работу. Один из них закрылся в Азербайджане после крушения самолёт "Азербайджанских авиалиний", подбитого ПВО России под Грозным, на фоне ухудшения отношений Москвы и Баку. Закрыть Русские дома решили также власти Молдовы и ряда стран ЕС.

Ряд комментаторов, в том числе прокремлёвских, критиковал Россотрудничество, утверждая, что оно неэффективно расходует средства.

Евгений Примаков был назначен главой организации в 2020 году, ранее был депутатом Госдумы. Это внук бывшего премьер-министра и главы МИД России Евгения Примакова, в прошлом блогер и журналист. Был включён в санкционные списки ряда стран. В последнее время он почти не писал в своём канале о деятельности Россотрудничества.

Игорь Чайка - сын бывшего генерального прокурора Юрия Чайки, бизнесмен, вместе с братом он стал персонажем одного из самых известных расследований Алексея Навального в середине 2010-х годов. С марта 2025 года был заместителем главы Россотрудничества. В санкционные списки США и ЕС был включён главным образом из-за обвинений во вмешательстве в политику Молдовы. Под санкции попали также некоторые его компании.