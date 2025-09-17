Кремль существенно увеличил расходы на "мягкую силу" за рубежом

Федеральное агентство Россотрудничество за неполный 2025 год потратило на программы для жителей зарубежных стран не менее 412 миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщают "Важные истории". Это следует из данных о госзакупках. По оценке издания, это самая большая сумма за последние 14 лет.

Большая часть расходов, как сообщается, пошла на главную программу Россотрудничества — "Новое поколение". В рамках этой программы иностранцам от 14 до 40 лет — студентам, активистам, журналистам, блогерам, предпринимателям, учёным — оплачивают краткосрочные поездки в Россию. Их водят на экскурсии, в походы, приглашают на встречи с чиновниками и тренинги, которые проводят лояльные Кремлю деятели. "Новое поколение", по замыслу организаторов, расширяет круг активных молодых людей за рубежом, которые будут настроены пророссийски.

В 2024-м на программу направили почти в три раза меньше — 127,8 миллиона рублей. Президент Владимир Путин поручил расширить программу "Новое поколение" и увеличить её финансирование на 384 миллионов ежегодно. В 2025 году Россию должны посетить 1600 участников "Нового поколения".

В прошлом году в Россию приехал 921 человек, говорится в ежегодном отчете Россотрудничества. Из них 603 человека из постсоветских стран, 264 — из Африки, Азии, Ближнего Востока и Америки.

Отмечается, что, в частности, журналисты и блогеры в рамках программы проходят тренинги в российских государственных медиа — RT и Sputnik, которые входят в холдинг "Россия сегодня".

Помимо этого, как пишут "Важные истории", Россия увеличила траты на продвижение русского языка за границей. Если в 2024 году на государственную программу "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" выделили 500 миллионов рублей, то в 2025-м — уже 1,8 миллиарда. Кроме того, около 170 миллионов рублей в 2025 году выделено на закупку учебных материалов на русском языке, которые направляют в школы и центры русской культуры за границей. Среди пособий есть и учебники по истории под редакцией Владимира Мединского, в которых содержится критика Запада и Украины.

Несмотря на рост расходов на так называемую "мягкую силу", "Важные истории" отмечают, что в абсолютных цифрах бюджет Россотрудничества невелик - он составляет около 5,5 миллиардов рублей (66 миллионов долларов) в год.