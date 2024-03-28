Чеченская политзаключенная Зарема Мусаева попала в больницу

Мать чеченских оппозиционеров Янгулбаевых Зарема Мусаева, которая отбывает пятилетний срок в колонии-поселении в Аргуне, попала в больницу после того, как у неё появились сильные отеки и резко ухудшилось зрение. Об этом сообщает "Команда против пыток" со ссылкой на заявление адвоката Александра Савина.
У Мусаевой инсулинозависимый диабет второго типа. Недавно ей прописали новые препараты, поскольку старые уже не помогают от симптомов хронического заболевания. Кроме того, ей диагностировали катаракту. Помимо диабета и проблем со зрением у Мусаевой начались сильные боли в колене. Сейчас она постоянно принимает обезболивающие, сообщил адвокат
В середине марта стало известно о том, что руководство колонии в Аргуне более двух месяцев не проводит для Заремы Мусаевой медицинскую комиссию, которая необходима для рассмотрения ходатайства об её условно-досрочном освобождении.
- В январе 2022 года Зарему Мусаеву, мать чеченских оппозиционеров Янгулбаевых, похитили из квартиры в Нижнем Новгороде. Её привезли в Грозный, затем назначили 15 суток административного ареста по статье об оскорблении полицейского, а затем возбудили уголовное дело: она якобы набросилась на участкового. Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве.
- Трое сыновей Мусаевой – братья Янгулбаевы – критиковали режим Рамзана Кадырова, а их отец Сайди Янгулбаев отказывался публично осудить деятельность сыновей. Сейчас все они находятся не в России.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чеченские чиновники, в центре Грозного прошёл митинг против семьи Янгулбаевых – на нем жгли, топтали и рвали их портреты.
- В июле 2023 года Зарему Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому, Верховный суд Чечни в сентябре смягчил наказание до пяти лет колонии-поселения.
- Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Зарему Мусаеву политзаключенной. Европейский парламент в начале октября принял резолюцию, в которой резко осудил похищение и политически мотивированное заключение Заремы Мусаевой.
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