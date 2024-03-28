Чеченская политзаключенная Зарема Мусаева попала в больницу

Мать чеченских оппозиционеров Янгулбаевых Зарема Мусаева, которая отбывает пятилетний срок в колонии-поселении в Аргуне, попала в больницу после того, как у неё появились сильные отеки и резко ухудшилось зрение. Об этом сообщает "Команда против пыток" со ссылкой на заявление адвоката Александра Савина.

У Мусаевой инсулинозависимый диабет второго типа. Недавно ей прописали новые препараты, поскольку старые уже не помогают от симптомов хронического заболевания. Кроме того, ей диагностировали катаракту. Помимо диабета и проблем со зрением у Мусаевой начались сильные боли в колене. Сейчас она постоянно принимает обезболивающие, сообщил адвокат

В середине марта стало известно о том, что руководство колонии в Аргуне более двух месяцев не проводит для Заремы Мусаевой медицинскую комиссию, которая необходима для рассмотрения ходатайства об её условно-досрочном освобождении.