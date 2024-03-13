Зареме Мусаевой 2 месяца отказывают в медкомиссии для УДО

Руководство колонии в Аргуне (Чечня) более двух месяцев не проводит для политзаключённой Заремы Мусаевой медицинскую комиссию, сообщили в "Команде против пыток". Это затягивает рассмотрение ходатайства об её условно-досрочном освобождении.

Как уточняют Кавказ.Реалии, в декабре адвокат Александр Савин направил ходатайство в Шалинский городской суд об освобождении Мусаевой из-под стражи в связи с тяжелым состоянием здоровья. У осуждённой диагностирован инсулинозависимый диабет второго типа и ряд хронических заболеваний. Райсуд отказался выпустить Мусаеву досрочно, однако в конце февраля его решение отменил Верховный суд Чечни.

По постановлению пленума Верховного суда региона для Мусаевой должны были провести медкомиссию и незамедлительно предоставить ее результаты Шалинскому суду, отмечает Савин, но этого до сих пор не произошло. При этом, по его словам, в медкарте Мусаевой и без того присутствует запись о заболевании, которое препятствует реальному отбыванию уголовного наказания в колонии.

За эти месяцы Мусаева приняла участие в двух судебных заседаниях и получила взыскание за отсутствие на одежде бейджа с именем. Для рассмотрения жалобы на отказ в УДО её этапировали из колонии-поселения в СИЗО Грозного и обратно. В заседании по обжалованию приговора она участвовала по видеосвязи – из-за проблем со здоровьем суд разрешил ей не вставать. По словам Савина, Мусаевой требуется медицинская реабилитация.