Зареме Мусаевой 2 месяца отказывают в медкомиссии для УДО

Руководство колонии в Аргуне (Чечня) более двух месяцев не проводит для политзаключённой Заремы Мусаевой медицинскую комиссию, сообщили в "Команде против пыток". Это затягивает рассмотрение ходатайства об её условно-досрочном освобождении.
Как уточняют Кавказ.Реалии, в декабре адвокат Александр Савин направил ходатайство в Шалинский городской суд об освобождении Мусаевой из-под стражи в связи с тяжелым состоянием здоровья. У осуждённой диагностирован инсулинозависимый диабет второго типа и ряд хронических заболеваний. Райсуд отказался выпустить Мусаеву досрочно, однако в конце февраля его решение отменил Верховный суд Чечни.
По постановлению пленума Верховного суда региона для Мусаевой должны были провести медкомиссию и незамедлительно предоставить ее результаты Шалинскому суду, отмечает Савин, но этого до сих пор не произошло. При этом, по его словам, в медкарте Мусаевой и без того присутствует запись о заболевании, которое препятствует реальному отбыванию уголовного наказания в колонии.
За эти месяцы Мусаева приняла участие в двух судебных заседаниях и получила взыскание за отсутствие на одежде бейджа с именем. Для рассмотрения жалобы на отказ в УДО её этапировали из колонии-поселения в СИЗО Грозного и обратно. В заседании по обжалованию приговора она участвовала по видеосвязи – из-за проблем со здоровьем суд разрешил ей не вставать. По словам Савина, Мусаевой требуется медицинская реабилитация.
- Трое сыновей Мусаевой – братья Янгулбаевы – критиковали режим Рамзана Кадырова, а их отец Сайди Янгулбаев отказывался публично осудить деятельность сыновей. Сейчас все они находятся не в России.
- Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню в январе 2022 года. В Грозном ей сначала назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело: якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, "чуть не лишила его глаза". Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве.
- Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. 2 февраля 2022 года в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых – на нем жгли, топтали и рвали их портреты.
- В июле 2023 года Зарему Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому, Верховный суд Чечни в сентябре смягчил наказание до пяти лет колонии-поселения.
- Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Зарему Мусаеву политзаключенной. Европейский парламент в начале октября принял резолюцию, в которой резко осудил похищение и политически мотивированное заключение Заремы Мусаевой.
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