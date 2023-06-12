Чеченский "Ахмат" первым подписал контракт с Минобороны

Чеченский отряд "Ахмат" первым подписал контракт с министерством обороны России об организации службы так называемых добровольческих формирований. Об этом сообщило государственное агентство "РИА Новости" и представители властей Чечни.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать подобные контракты. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже отказался от этого. Глава Чечни Рамзан Кадыров и его приближённые в последние дни вступали в публичную полемику с Пригожиным.

Контракт с Минобороны от имени отряда "Ахмат" подписал Адам Дашаев, директор так называемого "Российского университета спецназа в Гудермесе, где вербуют наемников со всей страны. На опубликованном видео он обменивается документами с заместителем начальника Генштаба Вооружённых сил России Алексеем Кимом. Рядом в этот момент находятся депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, - сообщает Кавказ.Реалии.

"Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты", – заявил Ким. Алаудинов объяснил подписание контракта тем, что это "позволяет уровнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в Министерстве обороны".

Чеченское государственное агентство "Грозный-информ" написало, что документы были оформлены "во исполнение приказа [министра обороны Сергея] Шойгу", и проиллюстрировало новость его совместной фотографией с главой республики.

Сам Рамзан Кадыров накануне назвал Чечню "одним из ведущих регионов России" по формированию так называемых добровольческих отрядов, которые, как он выразился, воюют в Украине в составе "интернационального спецназа "Ахмат"". Глава Чечни отметил, что наемники экипируются за счет фонда Ахмата Кадырова – по данным СМИ, взносы в этот фонд принудительно собирают с бюджетников.

Точное число наемников, отправленных через Чечню в Украину после начала полномасштабного российского вторжения, неизвестно. Кадыров утверждает, что новые бойцы поступают каждую неделю. Правозащитники заявляют о случаях принудительной отправки жителей республики на войну против Украины.