Пригожин: ЧВК "Вагнер" не будет подписывать контакт с Минобороны

ЧВК "Вагнер" не будет подписывать контакт с Минобороны России. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

10 июня министр обороны России министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем российским добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Минобороны, чтобы создать "единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач".

Минобороны в своих сводках называло наёмников ЧВК "Вагнер" добровольцами штурмовых отрядов.

В ответ Пригожин заявил, что указы Шойгу распространяются на сотрудников Минобороны и военнослужащих. "ЧВК "Вагнер" органично встроена в общую систему, ЧВК "Вагнер" согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой", — говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

Бизнесмен также отметил, что "Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями".

Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.

Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК "Вагнер" начала вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. В ЧВК завербовали десятки тысяч бойцов.

На фоне боёв за Бахмут Пригожин неоднократно публиковал видеоролики с резкой критикой министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Пригожин обвинял их в нехватке боеприпасов, сдаче "российской земли" и обещал, что будет разбираться с ними, пока "этих персонажей не настигнет возмездие". Минобороны такие заявления не комментирует.

Больше новостей Радио Свобода: